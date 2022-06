Bakan Varank, bin 11 gündür evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Ailelerimizin tüm Türkiye'ye verdiği mesajı çok önemsiyoruz” “Türkiye’de terör örgütünü ve terör örgütüne payandalık yapan siyasetçileri görmek istemiyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'da bin 11 gündür evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi. Bakan Varank, "Türkiye’de terör örgütünü ve terör örgütüne payandalık yapan siyasetçileri görmek istemiyoruz” dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki ailelerle bir araya gelen Bakan Varank, ailelerin tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu söyledi. Bin 11 günlük kutlu evlat nöbetinde 35 evladın geri döndüğünü, 300’ün üzerinde ailenin evladına kavuşmak istediğini anımsatan Bakan Varank, “Burada yapılan mücadele gerçekten kutlu bir mücadele. Bağırları yanan, ciğerleri yanan anneler, babalar 1011 gündür bu adreste nöbet tutuyorlar. Tabi bu adres kendisine demokratik siyaset yaptığını iddia eden HDP'nin il başkanlığının önü. Buradaki her bir ailemizin ısrarla söylediği şey şu, 'Bizim evlatlarımızı HDP'nin ilçe binalarından, il binalarından kandırarak dağa götürdüler ve bu evlatlarımız 14 yaşında, 15 yaşında daha çocuklar.' Biz burada ailelerimizin tüm Türkiye'ye verdiği mesajı çok önemsiyoruz” dedi.



“Evlatları aileleriyle buluşturmak için sınır içi, sınır dışı mücadele veriyoruz”

"Türkiye’de terör örgütünü ve terör örgütüne payandalık yapan siyasetçileri görmek istemiyoruz" diyen Bakan Varank, “Bu ailelerimiz de bunu adeta haykırarak tüm Türkiye'ye ilan ediyorlar. Biz bu evlat nöbetinin inşallah hayırla sonuçlanacağına inanıyoruz. Devlet olarak bu evlatlarımızı aileleriyle buluşturmak için her türlü mücadeleyi sınır içinde, sınır dışında veriyoruz ve Rabbimizden dua ediyoruz ki inşallah bu evlatlarına, bu ailelerimiz kavuşacaklar ama Türkiye'de bu terör belasından, terörist belasından ve teröre payandalık yapan, terör örgütüne adam kazandırmak için 1415 yaşında çocukları kandıran siyasi görünümlü teröristlerden de inşallah kurtulacak. Biz bu mücadeleyi buradaki Kürt kardeşlerimizle beraber vereceğiz. Siyaset olarak biz kararlıyız ve ben gerçekten bu dirayeti gösteren, bu mücadeleyi veren ailelerimizi kutluyorum. Rabbim onların yardımcısı olsun. Biz hükümet olarak, hatta Cumhur İttifakı olarak onların yanındayız. İnşallah bu mücadeleyi onlar en güzel şekilde tamamladıklarında evlatlarına, her bir ailemiz kavuştuğunda beraberce sevineceğiz diyorum. Allah yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

Bakan Varank, Vali Ali İhsan Su ve beraberindekilerle alandan ayrılarak Yenişehir ilçesinde gençlik merkezine geçti.

