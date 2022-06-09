Diyarbakır’da kombi alev aldı, faciadan dönüldü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir evin kombisinden kaynaklı yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 60. sokakta bulunan bir apartmanın 5. katında bir dairede kombinin alev almasıyla yangın çıktı. 112 Acil Komuta Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek büyük bir facianın önüne geçtiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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