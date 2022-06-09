Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok (3)



BAKAN VARANK VE KASAPOĞLU 'ZERZEVAN GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ' AÇILIŞINA KATILDI

Sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte bu yıl 2´nci kez düzenlenen ve 4 gün sürecek olan `Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışına katıldı. Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi´nde Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde bu yıl ikincisi yapılan `Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği´ düzenlenen programla başladı. Etkinliğe Bakan Varank ve Kasapoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, 56 şehirden, yerli ve yabancı katılımcılar ile 7 büyükelçi katıldı.

'ASTRONOMİ İÇİN BU EŞSİZ MEKAN, KARDEŞLİK ŞEHRİ'

Program 'Zerzevan Gökyüzü Tanıtım filmi' ile başladı. Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zerzevan Kalesi'nin 3 bin yıllık tarihe sahip, mimari, estetik, sembolik ve birçok özelliği sebebiyle değerli bir miras olduğunu söyledi. Varank, "Kalenin içerisinde yer alan Mithras Tapınağı'nın gökbilimi açısından özel bir yeri var. Bu tapınak tarih boyunca önemli astronomlara ev sahipliği yaptı. Zerzevan Kalesi'nin bulunduğu bu mekan gökyüzünün izlenebildiği en iyi yerler arasında gösteriliyor. Astronomi için bu eşsiz mekan, kardeşlik şehri, medeniyetlerin buluşma noktası Diyarbakır´da yer alıyor. Daha gözlerini yeni açmış bir yaşındaki bebeğimiz için de 86 yaşındaki güzel yürekli amcamız için de başvuru yapıldı. Başvuranların sayısı yaklaşık 7 bin kişiyi buldu. Çok değil bundan daha iki üç yıl önce sadece 300400 katılımcının yer aldığı gözlem etkinliklerinde şimdi binlerce misafir ağırlıyoruz. Etkinlikte, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı´nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında sunumlar yapılacak. Seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek. Gündüz programında, özel filtreli teleskoplar ile Güneş gözlemi yapılacak. Gece boyunca uzmanlar gökyüzünü ve takımyıldızları tanıtacak. Çok sayıda teleskop ile gezegenlerin, yakın bulutsuların, yıldız kümelerinin ve derin uzay cisimlerinin gözlemleri yapılacak" dedi.

'ZERZEVAN KALESİ MEDENİYET VE KÜLTÜR HAZİNEMİZİN EN NADİDE ÖRNEKLERİNDEN BİRİ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu bir mekanda olduklarına dikkat çekerek, "Ülkemizde bugün, gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı 10 destinasyondan bir tanesindeyiz. 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesine alınan 3 bin yıllık tarihiyle Zerzevan Kalesi medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biridir. Bir dönem burası bilimin başkenti. Kale içinde yapılan kazılarda keşif edilen, dünyanın en iyi korunan Mitras Tapınağı'nın ise tarihte önemli astronotlara ev sahipliği yaptığı biliniyor. Tarihte tüm gezegenleri ve yıldızları kontrol eden Güneş Tanrısına verilen isim. Binlerce yıl önce insanlar inançları gereği gökyüzüne baktılar ve yeni keşifler yaptılar. Sonrasında yine aynı topraklarda Türk ve İslam Alimlerinin çalışmalarıyla El Ferganiler, El Suffiler, El Biruniler, El Cezeriler, Ali Kuşçu´lar, tarihte güçlü bir şekilde yerlerini aldılar. Adını sayamadığımız binlerce bilim insanımızın asırlar öncesinde yaptığı çalışmalar bugünün gündemi olan uzay çağının ilk basamaklarıydı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak inovasyon, bilişim, girişimcilik ve teknolojinin her basamağında sizlere güç verecek, sizlere yeni imkanlar sağlayacak çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz. 81 ilimizin tamamında sayıları her geçen gün artan şu an itibariyle 407 gençlik merkezi, 322 genç ofisimiz gençlerimizin akademik, teknolojik, bilimsel, kültürel, sportif ve sosyal gelişimi destekleyen, gençlerimizi her alanda daha güçlü kılmaya, daha donanımlı kılmaya yönelik eğitimleri, atölye çalışmalarını, projeleri ve programları hayata geçirmeye ve milyonlarca gencimizde bu imkanlardan hamdolsun ki, dolu dolu faydalanıyorlar. İstiyoruz ki, gençlerimiz rüya sınırlarını aşarak uzayı keşfetmelerini ve gökyüzüne adlarını yazdırmalarını istiyoruz. İstiyoruz ki, uzay alanında nitelikli insan kaynağımız daha da güçlensin, milli uzay programına gençlerimiz daha güçlü şekilde katılsınlar. Gayretimiz bunun için. Zerzevan Kalesi Gökyüzü Gözlem Etkinliğini astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel farkındalığı artırmak ve kişisel gelişime katkı sağlamak için birlikte hayata geçirdik. Önümüzdeki üç boyunca gençlerimiz bir yandan gökyüzünü izleyecekler, bir yandan çeşitli bilim dallarında eğitimler, seminerler, yarışmalarla kendilerini geliştirecekler. En genç katılımcı bir yaşında, en büyük katılımcı ise 65 yaşında. Gençlere umutsuzluk aşılamaya çalışanlara inat, tertemiz, pırıl pırıl bu coğrafyanın gönlü zengin ve tertemiz pırıl pırıl gençlerini bilim ile sanatla, eğitimle, sporla, daha güçlü yarınlara tıpkı bugün olduğu gibi el ele vererek hazırlamaya ve bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara, hediyeler takdim edildi. Program, çeşitli program ve gökyüzü izlem etkinliğiyle devam etti. (DHA)Burak EMEKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSelim KAYA

2022-06-09 22:54:09



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