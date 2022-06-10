Diyarbakır’da U14 Ligi heyecanı

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Diyarbakır 14 Yaş Altı Gençler Futbol Ligi’nde heyecan bol gollü maçlarla başladı.

Karşılaşmalara Şehitlik ve Seyrantepe Spor Tesisleri ev sahipliği yapıyor. 24 takımın 3 grupta mücadele ettiği grup maçları sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan toplam 6 takım PlayOff oynamaya hak kazanacak. PlayOff maçları sonunda şampiyon olacak takım Diyarbakır’ı Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. İlk hafta karşılaşmalarında Diyarbakır İnter Akademi, Diyar 21Spor’a karşı farklı galibiyet elde etti. Şehitlik tesislerinde oynanan maçı 41 kazanan İnter Akademi, B grubunda sezona iyi bir başlangıç yaptı.

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