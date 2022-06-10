Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi 'Gökyüzü Gözlem Etkinliğinde' yıldızlar altında fotoğraflandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzavan Kalesi bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntıları, kaya mezarları, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi Mithras tapınağı, kaya mezarları, hamamlar, tahıl ve silah depoları ile su sarnıçları gibi önemli mekanlar barındırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Zerzavan Kalesinde ziyaretçiler yıldız pozlama yaptı. Tarihi anlar deklanşöre basılarak uzun pozlamada kayıt altına alındı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.