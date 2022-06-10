Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Diyarbakır’da çiftçilerle bir araya geldi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: “Biz iktidara geldiğimizde 15 milyon turist Türkiye’yi ziyaret eden vardı. Bugün pandemi döneminde 52 milyona kadar çıktı” “Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracını yapan bir ülke konumunda. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var” “1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Gelecekte Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı'nın kapanış programına katıldı. Bakan Kirişçi, "Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracını yapan bir ülke konumunda. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var. 1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Diyarbakır’da çiftçilerle bir araya geldi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: “Biz iktidara geldiğimizde 15 milyon turist Türkiye’yi ziyaret eden vardı. Bugün pandemi döneminde 52 milyona kadar çıktı” “Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracını yapan bir ülke konumunda. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var” “1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Gelecekte Diyarbakır’ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı’nın kapanış programına katıldı. Bakan Kirişçi, “Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracını yapan bir ülke konumunda. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var. 1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var” dedi.
Dicle Üniversitesi Konferans Salonu’nda çiftçiler ve çalıştayın paydaşlarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, tarım sigortaları olduğunu hatırlatarak, çiftçilerin onun içeriğine şu poliçe de dahil edilsin, bu risk de burada yer alsın diye her geçen gün talep ettiğini ve taleplerin arttığını söyledi. Kendilerinin bundan mutlu olduğunu belirten Bakan Kirişçi, “Biz, bundan mutlu oluyoruz. Medeni üreticiler dünyanın dört bir yanında hem bu tarım sigortasını takip etmişler; ama bunu uygulayabilen ve bunda başarı olabilen nadir ülkeler olmuş. O ülkelerin en tepesinde şu anda gelmiş durumdayız. Yaklaşık 11,5 milyar liralık böyle bir süreçte, 2006’da başladığı için söylüyorum bu 16 yıllık periyotta bu konuyla ilgili önemli destekler ve poliçeler içerisinde verilebilmiştir. Bir diğer konu bu ülke tohum ithal eden ve ithal tohumlarla üretimini yapan bir ülkeydi. Üreten ve tohum geliştirmek isteyen ARGE yapan kardeşlerimizi akıl terlerini ödüllendiremiyorduk. Hatta bunların elinden alıyorduk. Bu çerçevede kendimize olan yeterliliğimiz yüzde 31’lerden yüzde 94’lere çıktı” dedi.

“Pandemi döneminde turist sayısı 52 milyona kadar çıktı”
Diğer kanunlardan bahsetmek istemediğini ama önemli bir konuna değinmek istediğini aktaran Bakan Kirişçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama önemli bir kanun, toprak koruma ve arazi kullanım kanunu. Bu kanun çıkana kadar 32 yılda 2 milyon hektar alan maalesef kayboldu. Bu kanun bütün çabalarımıza rağmen elbette sıfırlamadık ama bu işi en azında yavaşlattı. Önemli bir düzeyde aşağılara çektik. Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracını yapan bir ülke konumunda. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var. 1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de 65 milyon nüfus vardı. Bugün 85 milyon nüfus var. Biz iktidara geldiğimizde 15 milyon turist Türkiye’yi ziyaret eden vardı. Bugün bu ülkede pandemi döneminde 52 milyona kadar çıktı. Dünya standartları bire birdir. Yani nüfusunuz ne kadar ise, o kadar turist alabilirsiniz. Ama Türkiye gibi turizm açısından bölgesel farklılıkların, kültürel zenginlikleriyle nedeniyle bu, 1’e, 1,5 olabileceği yönünde işin uzmanlarının verdiği bir rakamdır.”

“Venezuela Tarım Bakanı ve daha sonra da Maduro’nun kendisi bizim ülkemizde üretim yapın”
Nüfusun 85 milyon ise, bunun 1,5 katı kadar yani 130 milyona kadar turist kafilesini ağırlayabiliriz demek olduğunu ifade eden Bakan Kirişçi, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ağırlayacak durumumuz var. 2050 için ön gördüğümüzde nüfusumuzun 105 milyona çıkacağını söylüyor. Tıpkı 65’ten nasıl 85’e geldiysek 20 yılda, bir sonraki 30 yılda bir 20 milyon daha bunun üzerine konulabilir. 105 milyonu doyuracağız. Bu kez hesabı 105 milyon turiste göre değil, 160 milyon turiste göre. 160 milyon turist, 105 milyon nüfus, artı bu ülkeye bugün için 5 milyon bu ülkeye gelip güvenilir deyip sığınanlar var. Bu sığınanları da dikkate alarak ve refah seviyemiz yükseldikçe soframızdaki çeşitliliğin de arttığını hesaplara katarak bu toprağa çok ihtiyacımız var. Bu mera alanlarına çok ihtiyacımız var. Venezuela Tarım Bakanı ve daha sonra da Maduro’nun kendisi bizim ülkemizde üretim yapın. 100 kilo buğday üretin 70’ini alın kendiniz dışarıda değerlendirin, 30’unu bize bırakın yeter. Eğer bu vizyona da şimdiden sahip olmazsak gelecek yıllarda biz su zengini bir ülke değiliz. Su konusunda orta halli bir ülkeyiz. Suyu bilinçli kullanmak, toprağı dikkatle işlemek, üretim faaliyetlerimizi de aynı şekilde şuurlu bir şekilde yürütmeliyiz.”
Çalıştay, paydaşların konuşmalarıyla sona erdi. Daha sonra kurumlar tarafından hediyeler takdim edildi.
Programa, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin yanı sıra, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borası Başkanı Engin Yeşil, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, paydaş temsilcileri, akademisyenler, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı Bakan Kirişçi'ye, İHA ve TGRT’nin ortak hazırladığı ‘Anneler Belgeseli’ hediye edildi
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır ...
Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı
Yenişehir Belediyesi projeleriyle hizmet vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi projeleriyle hizmet vermeye ...
Başkan Beyoğlu otobüs durağında vatandaşların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu otobüs durağında vatandaşların ...
Diyarbakır’da U14 Ligi heyecanı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da U14 Ligi heyecanı
Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek
YEREL HABERLER Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek
Diyarbakır´da başlayıp, 13 kente yayılan atık projesi, Amerikan online platformun belgeselinde
YEREL HABERLER Diyarbakır´da başlayıp, 13 kente yayılan atık ...
Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok (3)
Bakanlar Varank ve Kasapoğlu 'Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' açılışına katıldı
YEREL HABERLER Bakanlar Varank ve Kasapoğlu 'Zerzevan Gökyüzü Gözlem ...
Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin ...
Diyarbakır’da kombi alev aldı, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kombi alev aldı, faciadan dönüldü
Diyarbakır'da tarihi kalede restorasyon çalışmasında 3 insan iskeleti ve kemikler bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi kalede restorasyon çalışmasında ...
Diyarbakır’da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı
Bakan Varank, bin 11 gündür evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Ailelerimizin tüm Türkiye'ye verdiği mesajı çok önemsiyoruz” “Türkiye’de terör örgütünü ve terör örgütüne payandalık yapan siyasetçileri görmek istemiyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Varank, bin 11 gündür evlat nöbetindeki ...
Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok (2)
Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı ...
Ulusal ve yerel girişimciler 'Girişimcilik Zirvesinde' buluştu
YEREL HABERLER Ulusal ve yerel girişimciler 'Girişimcilik ...
Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok
YEREL HABERLER Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok
Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı 'Göğe bakma durağı' Zerzavan’da tarih, bilim, doğa ve yıldızlara doyacak
YEREL HABERLER Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı 'Göğe bakma ...
Bakan Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ısmarladı
YEREL HABERLER Bakan Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve ...
Hani’ye müjde; ilçe halkı doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Hani’ye müjde; ilçe halkı doğalgaza kavuşuyor
Bakan Varank'tan Diyarbakır'a müjde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Barış maskesi altında terörü körükleyen vesayet odaklarının maşaları, Diyarbakır’ın muazzam potansiyelinin önünde korkuluk gibi dikilerek yatırımcıyı bu şehirden kaçırdı” “Diyarbakır Lojistik Merkezi projesi 5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olacak”
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan Diyarbakır'a müjde Sanayi ve ...
Tekerlekli sandalyeyle gitmekte zorlanan kadına polis yardım etti
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyeyle gitmekte zorlanan kadına polis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.