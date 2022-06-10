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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi (2)

DHA

Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi (2)


EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çalıştayın ardından terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde 1012 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Bakan Kirişci´ye ziyarette eşi Hanife Kirişci, Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal eşlik etti. Burada ailelerle tek tek görüşen Kirişci, anne ve babalardan çocuklarının hikayesini dinledi. Bakan Kirişci, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bu annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin kendi evlatları ve kendi yakınlarıyla ilgili verdikleri mücadeleyi, kahramanca sürdürdükleri bu mücadeleyi bu Diyarbakır programımız içerisinde de bir önem atfederek yerinde ziyaret edelim, birlikte olalım, bu konuda bizimle paylaşacakları mutlaka vardır, onları dinleyelim arzusu içerisinde geldik. Tabi bu terör örgütünün dünyadaki pek çok terör örgütünden ayrışan en önemli yanlarından birisi bunların bebek katili, çocuk katili ve herhangi bir şekilde bir ayırım gözetmeksizin katletme noktasında terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz ama herhalde dünyanın en kötü terör örgütüdür. Bu ülke 40 yılı aşkın bir süredir bu terör örgütüyle olan mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.
`HİÇBİR ÖRGÜT TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ´NDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde 2002 yılından beri verilen mücadelelere dikkat çeken Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Bilhassa bu son yıllarda adeta zirve yapmıştır. Bu mücadeledeki kararlılık net olarak artık iyice ortaya konulmuştur. FETÖ terör örgütünün de Türkiye´de ifşası sonrası mücadelemiz yeni bir boyut kazanmış ve bu çerçevede de sürdürülen mücadelede daha somut sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Hiçbir örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nden daha güçlü değildir. Er veya geç pes etmeleri ve bu konuda artık tamamıyla yok olmaları mümkündür. İnşallah buna çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizin öncelikle ve evvel emirde kendi evlatlarına, kendi kardeşlerine, kendi yavrularına kavuşması Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de, devletimizin de en öncelikli konusudur. Bu zamana kadar verilen mücadele, bu zamana kadar verilen çaba bundan sonra da aynı hızda ve kararlılıkla devam edecektir. Bütün kardeşlerime tekrar sabır diliyorum. Bu terör örgütünün mutlaka bu cezayı en ağır şekilde alacağı konusundaki inancımızı ve kararlılığımızı ifade ediyorum." (DHA)Burak EMEKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSelim KAYA
2022-06-10 19:51:11

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