Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Gelirsen hasretlik bitecek



Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 2015'te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, "Oğlum Fatih, kaç, gel; Türk adaletine teslim ol. 35 evlat geldi, kelepçe vurulmadan annebabaya teslim edildi. Biz de o hasreti bekliyoruz. İnşallah sen de dönersin. Gelirsen o hasretlik bitecek" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 301 ailenin dönüşümlü olarak 1013 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 anne-baba çocuğuna kavuştu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 7 yıl önce 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fatih için nöbetini sürdüren Abdullah Demir, "Bizim çocuklarımızı alıp HDP dağa götürüyor, PKK´ya teslim ediyor. Bu Türk bayrağı altında doğan çocuktur. Niye muhalefet bizi görmüyor? Sebep nedir? Çünkü onlara hizmet ediyorlar. Onlardan talimat alıyorlar. Gelsin bu anaların, babaların derdine baksınlar. Bir milletvekili, Meclis'e ne için gidiyor, kim gönderiyor? Halk gönderiyor. Halkın derdine derman olmak için yani bir sorunu oldu mu, onu çözmek için. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Oğlum Fatih, kaç, gel; Türk adaletine teslim ol. 35 evlat geldi, kelepçe vurulmadan annebabaya teslim edildi. Biz de o hasreti bekliyoruz. İnşallah sen de dönersin. Gelirsen o hasretlik bitecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-06-11 12:49:12



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