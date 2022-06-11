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Diyarbakır'da '4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali' başladı

İHA

Türkiye geneli 76 ilden 756 sporcu, 7 farklı oyunda şampiyon olmak için 2 gün boyunca yarışacak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi; "Bizim sorunlar karşısında çözüm bulabilen fikir üreten, akıl üreten ve fark oluşturan gençliğe ihtiyacımız var. Bu nesilden çok beklentimiz var" dedi.

Diyarbakır'da '4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali' başladı

Türkiye geneli 76 ilden 756 sporcu, 7 farklı oyunda şampiyon olmak için 2 gün boyunca yarışacak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi; “Bizim sorunlar karşısında çözüm bulabilen fikir üreten, akıl üreten ve fark oluşturan gençliğe ihtiyacımız var. Bu nesilden çok beklentimiz var” dedi.
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Akıl Zeka Oyunları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 'Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali' Diyarbakır’da başladı.
Öğrencilerin düşünme, problem çözme alışkanlıklarını ve yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunmak, ülke genelinde akıl zeka oyunları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunlarında finale kalanlar Diyarbakır’da buluştu. İki gün boyunca Diyarbakır’da sürecek 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına, 76 ilden 1014 yaşarası 756 yarışmacı katıldı. Mangala, kulami, pintago, reversi, obitz, equilibrio, küre olmak üzere 7 akıl ve zeka oyununun yer aldığı yarışmada, ilk ve ortaokul öğrencileri birbirlerini yenmek için kıyasıya yarışacak.

“Bu nesilden çok beklentimiz var”
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada yaklaşık bir milyon insan içerisinden aklıyla, fikriyle, zekası ile fark oluşturan gençleri Diyarbakır’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çiftçi, “Bizim sorunlar karşısında çözüm bulabilen üreten, fikir üreten, akıl üreten ve fark oluşturan gençliğe ihtiyacımız var. Kendimize yetebilmemiz adına fark ortaya koymamız lazım. Bu nesilden çok beklentimiz var. Ülkemiz her geçen gün biraz daha ilimde, fikirde, sanatta, sporda her alanda gelişiyor, ilerliyor. İnşallah buradaki bu nesil bu ilerleyişi çok daha ileriye taşıyacak. Diyarbakır 12 bin yıllık bir geçmişe sahip, bu topraklarda dokunduğunuz her taşın, gezdiğiniz her sokağın bir hikayesi var. 33 medeniyet kuruldu bu topraklarda. Farklı insanlar, farklı dinden farklı kültürden farklı inanıştan insanlar yaşadı buralarda ve onların mirasını toplu bir şekilde bugün biz yaşıyoruz. Birlikte yaşama kültürünü, farklılıkları zenginlik olarak görebilmeyi biz buralarda öğrendik. Dolayısıyla siz burada kaldığınız bu 23 gün içerisinde bu şehrin değerlerini tanımaya, onları görmeye, kendinizi. Ve bu şehri tanımaya vakit ayırmanızı istiyorum. Ulu Cami, Hz. Süleyman’ı, Ongözlü Köprü, Eğil’de Kur'an’ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden ikisi olan Zülküf ve Elyasa peygamberleri. Sur’un ve Diyarbakır'ın tarihi güzelliklerini görmeye davet ediyorum. İslam'ın Anadolu'ya açılan kapısı olan bu şehrin 1383 yıldır ezanların susmadığı bu şehrin güzelliklerini tanımaya davet ediyorum. Ve gittiğiniz yerlerde bu şehirdeki güzellikleri, barışı, huzuru, kardeşliği, birlikte yaşama kültürünü anlatmanızı istiyorum” dedi.

“Bu turnuva kaybedeni olmayan bir turnuva”
Akıl Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, turnuva ile ilgili bilgi vererek, en yoğun katılımlı finali 76 il 756 yarışmacı ile Diyarbakır’da düzenlediklerini aktardı. İl bazında yapılan turnuvalarda dereceye girerek finallere katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Kurt, “Bizim bu turnuvada bir mottomuz var. Bu turnuva kaybedeni olmayan bir turnuva. Çünkü akıl ve zeka oyunları çocuklarımız oynamaya başlamakla kazanmaya başlarlar. Kaybedeni yoktur, kazananı, çok kazananı, daha fazla kazananları vardır. Çok kazananlar işte bugün burada Diyarbakır'da Türkiye finallerinde bir arada yarışacaklar ve en çok kazananlar da ödüllerle buradan ayrılmış olacaklar” şeklinde konuştu.
Tekirdağ il turnuvasını birincilikle bitiren Zümra Gümüş, finallerde yarışacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Zor rakiplerle karşılaşacağını bildiğini ifade eden Gümüş, hedefinin kazanmak olduğunu belirtti.
Ankara’dan turnuvaya katılan Seymen Yiğit Yüksel, heyecanlı olduğunu kaydederek, finallere katılmayı bir başarı olarak gördüğünü aktardı. Akıl zeka oyunlarının hızlı düşünme ve hızlı karar almaya yardımcı olduğunu aktaran Yüksel, yaşıtlarının bu oyunlarla ilgilenmesini istedi.
Ardahan’dan yarışmaya katılan Belçim Aşçı, mutlu olduğunu ifade ederek, kazanamasa da finallere katılmayı kendine bir başarı olarak gördüğünü kaydetti. Akıl zeka oyunları ile eğitimine daha çok odaklandığını dile getiren Aşçı, tüm yaşıtlarının akıl zeka oyunları oynarak kendilerini hem eğitim hem de pratik düşünme açısından geliştirebileceğini vurguladı.
Konuşmaların ardından Genel Sekreter Abdullah Çiftçi ve Vali Yardımcısı Ömer Çoşkun turnuvanın başlangıcını çocuklarla zeka oyunu oynayarak yaptı.

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