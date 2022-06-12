Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında çıkan yangın korkuttu



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, 25 katlı apartman 20'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Apartman sakinlerinin tahliye edildiği yangına müdahale eden 4 itfaiye eri ile toplam 10 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişi ise yaralandı.

Yangın, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler apartman sakinlerini tahliye edip, içeriden uzattıkları yaklaşık 150 metrelik hortumla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 4'ü itfaiye eri toplam 10 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişide ise yanık oluştu. Apartman sakinleri yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes alırken, itfaiye erleri ve dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yaralanan 2 kişi ise Dicle Üniversitesi Acil Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-12 02:37:53



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