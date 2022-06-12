Eski eşle 90’ın üzerinde davalık olan anne, velayeti kendisinde olan çocuklarını istiyor Çocuklarının velayeti kendisinde olan anne, suç dosyası kabarık eski kocadan çocuklarını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşle 90’ın üzerinde davalık olan anne, velayeti kendisinde olan çocuklarını istiyor Çocuklarının velayeti kendisinde olan anne, suç dosyası kabarık eski kocadan çocuklarını istiyor

İHA

Diyarbakır'da yaşayan D.K., 2017 yılında boşandığı ve çocuklarının velayeti kendisinde olmasına rağmen eski eşi M.S.O. tarafından kararın ihlal edildiğini ve çocuğunun kendisine verilmediğini ileri sürdü. D.K., eski eşle aralarında 90'ı geçen dava sayısı olduğunu, bunların çoğunu kazandığını ve süreçten artık yorulduğunu dile getirdi.

Eski eşle 90’ın üzerinde davalık olan anne, velayeti kendisinde olan çocuklarını istiyor Çocuklarının velayeti kendisinde olan anne, suç dosyası kabarık eski kocadan çocuklarını istiyor

Diyarbakır’da yaşayan D.K., 2017 yılında boşandığı ve çocuklarının velayeti kendisinde olmasına rağmen eski eşi M.S.O. tarafından kararın ihlal edildiğini ve çocuğunun kendisine verilmediğini ileri sürdü. D.K., eski eşle aralarında 90'ı geçen dava sayısı olduğunu, bunların çoğunu kazandığını ve süreçten artık yorulduğunu dile getirdi.
Diyarbakır’da yaşayan D.K. (28) eski eşi M.S.O.’dan (44) şiddet gördüğü ve birçok mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle 2017 yılında boşandı. Mahkeme heyeti, çiftin 3 çocuğunun velayetini anneye verdi. D.K., çocuklarının velayeti kendisinde olmasına rağmen eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini, çocuklara şiddet uyguladığını ve engelli olan çocuklarının gelecek hayatlarından, ilgisiz kalmalarından endişe duyduğunu ileri sürdü. D.K., yaşadıklarından ötürü eski eş için uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna karşılık, eski koca da eşine karşılık uzaklaştırma aldırdı. Anne D.K., velayetin kendisinde olduğunu, ikisinin de çocuklardan uzaklaştırılmasının doğru olmadığını iletmesi üzerine eski kocasının kendisi için çıkarttığı uzaklaştırma kararının iptal edildiğini söyledi. Çocuklarının pedagog eşliğinde alınması gerekmesine rağmen kurumların bir şey yapamadığı öne süren anne, eski kocayla şimdiye dek 90’ın üzerinde karşılıklı davaları olduğunu, bunların çoğunu kazandığını, bazılarının düştüğünü ve her devasından eski eş tarafından asılsız şikayetlerden yorulduğunu dile getirdi.

“Kendisinin sabıkası çok kabarık”
2017 yılında kocasından boşandığını aktaran D.K., “Üç çocuğumun da velayeti bana verildi. İki tanesi ağır engelli. Fakat çocuklarımı bana göstermiyor. Mahkeme kararlarına, uzaklaştırma kararlarına rağmen büyük çocuğumu iki yıldır görmüyordum. 12 yaşında, hiçbir şekilde okula göndermiyor. Ve bunları benim aleyhime kullanmaya çalışıyor. 1,5 aydır da ortanca çocuğumu okuldan kaçırdı. Kendisi çalışmıyor. Sırf çocuğum adına bakıcı maaşı almak için çocuğu 1,5 aydır alıkoyuyor. Mahkemeden çocuğa yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı çıkarttım. Aynı şekilde kendisi de gidip uzaklaştırma kararı çıkartmış. Bunu öğrenince velayeti bende olan çocuğa yaklaşmamın haksız bir şey olduğunu mahkemeye söyleyerek bu uzaklaştırma kararını iptal ettim. Bu geçersiz belge ile sosyal hizmet merkezlerine, icra dairelerine başvurarak çocuğa karşı uzaklaştırma kararım olduğunu, benim çocuklara yaklaşmamam gerektiğini iddia ederek çocukları teslim etmiyor. Bu yaptığı haksız ve geçersiz bir belge” dedi.

“Aramızdaki dava sayısı 95’i geçmiş durumda”
Eski eşinin sabıkasının çok kabarık olduğunu ifade eden anne D.K., sözlerini şöyle sürdürdü:
“Askerdeyken komutanlarını jiletlediği için psikopat raporu verildiği, kendisi hiçbir şekilde çalışmıyor. Bankaları dolandırdığı için icra borçları oldukça çok. Bir yıl hapis cezası aldı askerlik döneminde. 2014 yılında alt komşumuzu 8 yerinden bıçakladı. Bu hükmün ertelenmesine karar verildi. Daha sonra benim dayımı iki dizinden vurdu. Bununla ilgili cezası var. Dayımın çocuklarına silahlı saldırıda bulundu. Bununla ilgili cezası var. 2018 yılında bana silahlı saldırıda bulundu. Bununla ilgili 6 yıl ceza aldı. Fakat şu an tutuksuz yargılanıyor. 3 yıldır da dosya üst mahkemede. Akabinde benim ortanca oğlumu banka içinde darp etti. Bununla ilgili de hapis cezası aldı. Tüm bunlara rağmen velayet kendisine verilmiyor. 2 yıl içinde 67 defadır dava açıyor. Aramızdaki dava sayısı 95’i geçmiş durumda. Çalışmadığı için sürekli bu tür şeylerle uğraşıyor. Ve ben çalışıyorum. İşe gidemiyorum. Sürekli ifadeye çağırıyorlar. Sürekli resmi dairelerde çocuklarımı kurtarmaya çalışıyorum onun elinden.”

“Savcıların müdahale etmesini istiyorum”
Defalarca karakola gittiğini belirten D.K., “Çocuklarımı alıkoyduğunu, çocukların velayeti bende olduğunu, fakat babanın bana teslim etmediğini beyan ettim. Hatta çocuklarımın risk altında olduğunu, psikopat biriyle yaşadığını, çocuklarıma bilerek zarar verip çocuklarımı karakola götürüp annem beni dövüyor diye ifade verdirtmeye çalışıyor. Çocuklara ciddi anlamda psikolojik baskı uyguluyor. Savcıdan alınan talimat şu şekilde deniliyor. Çocukların icra yoluyla pedagog eşliğinde alınması lazım. Defalarca icra dairesine başvurdum. Fakat pedagoglar 8 aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle bir şekilde bahane uydurarak çocuk teslimini gerçekleştirmiyorlar. Bununla ilgili adli destek birimine gittim. Onlar da bir çözüm bulamadı” diye konuştu.

“Tüm kararlar mevcut”
Eski kocasının yaptığının yanına kâr kaldığını düşündüğünü kaydeden D.K., “Tüm kararlar mevcut, icranın gidip çocukları almadığına dair kararlar mevcut, kendim ve çocuklar adına çıkarttığım koruma kararları, onun karıma kararının iptal edildiği, beni sürekli asılsız ihbarlarla şikayet ettiğini, hatta bu asılsız ihbarlarında dolayı hazineye karşı tazminat davası açtım. Onu da kazandım. Çünkü benim işimde onların yüzünden aksıyor. Sürekli ifade vermekten, oraya buraya çağrılmaktan yoruldum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına dönmeleri için sesleniyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına ...
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında ...
7’den 77’ye gökyüzü gözlemi Zerzevan gökyüzü gözlem etkinliği sona erdi Diyarbakır astronomi tutkunlarını bir araya getirdi 5 bin Diyarbakırlı halka açık programda Zerzevan'a akın etti
YEREL HABERLER 7’den 77’ye gökyüzü gözlemi Zerzevan gökyüzü gözlem ...
Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini ...
Koca çınarlar “Zerzevan Gökyüzü Etkinliği”ne katıldı
YEREL HABERLER Koca çınarlar “Zerzevan Gökyüzü Etkinliği”ne katıldı
Dicle Nehri'nde 3 liselinin öldüğü bölgeye uyarı tabelaları dikildi
YEREL HABERLER Dicle Nehri'nde 3 liselinin öldüğü bölgeye uyarı ...
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında ...
Diyarbakır’da 50’ye yakın kişinin etkilendiği yangında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 50’ye yakın kişinin etkilendiği ...
Diyarbakır’da 25 katlı binada yangın: 50’ye yakın kişi etkilendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 25 katlı binada yangın: 50’ye yakın ...
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında ...
Tarihi köprüden nehre düşen genci vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Tarihi köprüden nehre düşen genci vatandaşlar ...
Diyarbakır´da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da terör örgütü lehine slogan atarak ...
Diyarbakır'da '4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali' başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da '4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ...
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi´nde Samanyolu'nu izlediler
YEREL HABERLER 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi´nde Samanyolu'nu ...
Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Gelirsen hasretlik bitecek
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Gelirsen hasretlik ...
Yangınlar çiftçinin geleceğini, ülkenin ekonomisini yok ediyor Sigara izmariti atanlar ve piknikçilere 'Ülkenin ekonomisi ve çiftçinin geleceği için tarlalardan uzak durun' uyarısı Çiftçiler yangınlarla ilgili bilinçlenmek için akım başlatmak istedi
YEREL HABERLER Yangınlar çiftçinin geleceğini, ülkenin ekonomisini ...
Ailelerin direnişi bin 13. günüde devam ediyor Acılı anne Biçer; “HDP kızımı götürdü PKK’ya sattı”
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi bin 13. günüde devam ediyor Acılı ...
Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan ...
Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı Bakan Kirişçi'ye, İHA ve TGRT’nin ortak hazırladığı ‘Anneler Belgeseli’ hediye edildi
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Diyarbakır’da çiftçilerle bir araya geldi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: “Biz iktidara geldiğimizde 15 milyon turist Türkiye’yi ziyaret eden vardı. Bugün pandemi döneminde 52 milyona kadar çıktı” “Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracını yapan bir ülke konumunda. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var” “1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Diyarbakır’da ...
Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı
Yenişehir Belediyesi projeleriyle hizmet vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi projeleriyle hizmet vermeye ...
Başkan Beyoğlu otobüs durağında vatandaşların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu otobüs durağında vatandaşların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.