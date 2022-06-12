Koca çınarlar “Zerzevan Gökyüzü Etkinliği”ne katıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi, Yaşlı Destek (YADES) projesi çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşları 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde düzenlenen ‘’Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’’ne götürdü.

Yenişehir Belediyesine ait İkinci Bahar Millet Kıraathanesi’nde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’ndeki ‘’Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’’nde teleskoplar ile gökyüzünü izledi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde 9 Haziran’da başlayan ‘’Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'’ne katılarak, teleskoplardan gökyüzünü izleyen 65 Yaş üstü vatandaşlar, tarihin ve bilimin yıldızlarla buluştuğu Zerzevan Kalesi’nde gökyüzünün gizemini bir nebze de olsa keşfettiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

‘’Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’’ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda 912 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

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