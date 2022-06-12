Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3)

KİRACI GÖZALTINDA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı apartmanın 20'nci katında Hüseyin Çelik'in (27) hayatını kaybettiği yangınla ilgili alevlerin çıktığı dairede oturan G.G. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde G.G., yangın sırasında evde olmadığını belirtti. Bir süre önce evi eşyalı olarak kiraladığını ifade eden G.G., "Evde eski bir klima vardı. Garip sesler çıkarıyordu. Yangının oradan çıkma ihtimali var" dedi. G.G.'nin işlemleri sürerken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1'i itfaiye eri 2 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-06-12 13:37:28
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