`Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği´ne 5 bin kişi katıldı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi´ndeki `Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği´nde halka açık programa 5 bin kişi katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, " 7´den 77´ye derken şaka yapmıyorduk. Diyarbakır Zerzevan tamam! Van, Erzurum ve Antalya gökyüzü gözlem etkinliklerinde buluşmak üzere" dedi.

Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi´nde 9 Haziran´da başlayan `Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' sona erdi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinlikle, gökyüzü tutkunları bir kez daha bir araya geldi. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı etkinlikte katılımcılar atölye çalışmalarıyla teleskop gözlemleri ve astro sohbetlerinden faydalandı. Etkinliğin son gününde halka açık düzenlenen programa Diyarbakır ve çevre illerden gelen yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi de, Yaşlı Destek (YADES) projesi kapsamında 65 yaş ve üzeri olanlar etkinliğe götürülerek, teleskoplarla gökyüzünü izlemeleri sağlandı.

BAKAN VARANK: ŞAKA YAPMIYORDUK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, etkinliğe katılan 65 yaş ve üzeri olanların fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "7´den 77´ye derken şaka yapmıyorduk. Diyarbakır Zerzevan tamam! Van, Erzurum ve Antalya gökyüzü gözlem etkinliklerinde buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) destekleriyle TÜBİTAK´ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-12 14:47:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.