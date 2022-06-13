Diyarbakırlı öğrencilerden Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda büyük başarı

Diyarbakır'dan 5 öğrencinin katıldığı "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası" finalinde büyük başarı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Vakfının destekleriyle yapılan yarışmaya Türkiye'nin 76 ilinden toplamda 760 öğrenci ve yüzlerce öğrenci velisi katıldı. 2 gün süren turnuva ödül töreninde dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Final yarışmasında Bağlar Hürriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden İbrahim İkincisoy mangala dalında Türkiye 3.’sü, Can Ahmet Başaran pentago dalında Türkiye 5.’si oldu. Mehmet Kemal Kaya küre dalında Türkiye 9.’su, Hiranur Yiğit equilibrio dalında Türkiye 20.’si, Süleyman Efe Güzel ise qbitz dalında Türkiye 30.’su oldu. Okul Müdürü Bilal Şen, dereceye giren öğrencilere ve eğitmenleri Öğretmen Fatih Duymaz'a teşekkür plaketi verdi.

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