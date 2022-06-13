Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri denetimde

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi, vatandaşların yoğun şikayetlerine konu olan kaldırım işgali ve fiyatlardaki fırsatçılığa karşı mücadeleyi artırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve et ürünlerinin satıldığı işyerlerinde fiyat, etiket ve kalite kontrolleri gerçekleştirilerek fırsatçılığa karşı uyarılarda bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde vatandaş buluşmalarında şikayet konusu olan sorunların ortadan kaldırılması için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkileyen, görüntü kirliği oluşturan ve vatandaşları mağdur eden sorunlarla ilgili harekete geçti.

Kuruçeşme bölgesinde kırsal yerleşim yerlerinden gelen vatandaşlar tarafından kullanılan alanda kaldırım işgallerine son veren ekipler, yaya geçişlerini zorlaştıran eşyaların kaldırılmasını, araç geçiş alanlarının temizlenmesini ve park sorununun çözülmesini sağladı. Kaldırımlara eşya bırakarak vatandaşların geçişini zorlaştırarak aynı zamanda görüntü kirliliği oluşturan esnafları uyaran ekipler, bir sonraki denetimde yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Fırın ve et ürünlerini satan iş yerlerine yönelik şikayetler için de harekete geçen zabıta ekipleri, Bayramoğlu bölgesinde denetimler gerçekleştirerek hem uyarılarda bulundu, hem tutanak tutarak yasal işlem uygulanacağı mesajını verdi. Ekmekle ilgili gramaj kontrolü yapan ekiplerin gündeminde hayat pahalılığına neden olan fahiş fiyat artışları, etiket dengesizliği ve kalite kontrolü de vardı.

Başkan Beyoğlu, sürekli olarak halkın arasında oldukları için yaşanan tüm sorunlara ve şikayetlere vakıf olduklarını ifade ederek kontrol ve denetimlerin sürekli hale getirilmesi için talimat verdiğini söyledi. Beyoğlu, “Vatandaşlarımız bize doğrudan ulaştığı için çözüm üretmek zor olmuyor. Amacımız vatandaşımızın yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmektir. Niyetimiz ceza yazmak değil, herkesin sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini sağlamaktır. Tüm ekiplerimiz bu anlamda halkımızın emrindedir” dedi.

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