Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)



Burak EMEKNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), kozmetik firmasının imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürerken, zaman zaman patlamalar da oldu. Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi. Yangında dumandan etkilenenler, sağlık görevlilerince ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kilometrelerce uzaklıktan dumanları gözüken yangını kontrol altına almak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2022-06-13 15:32:06



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