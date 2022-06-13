Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “PKK’nın Kürtlere nasıl zarar verdiğini buradaki aileler feryatlarıyla anlatıyor” “Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan da PKK’dır” “Bu annelerin çığlığı sayesinde burada kepenkleri indirmişler. O çığlıkları duymak istemiyorlar”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bin 15 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelerek tek tek çocuklarının nasıl kaçırıldığını dinledi. Bakan Çavuşoğlu, “PKK ile YPG arasında hiçbir fark yoktur. İkisi aynı terör örgütüdür. Biz onlara şunu söylüyoruz. Kürtlerin haklarının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, hangi hakkı istediklerini duymak istiyorsanız gelin burada Diyarbakır annelerini, babalarını ziyaret edin. Bize inanmıyorsanız doğrudan onlardan dinleyin” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bir takım programlar çerçevesinde Diyarbakır’a geldi. İlk durağı 3 Eylül 2019’dan beri evlat nöbetinde olan ailelere ziyarette bulunmak olan Çavuşoğlu, ailelerle tek tek görüşerek çocukların nasıl kaçırıldığını anne ve babalardan dinledi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, onurlu duruşlarıyla teröre ve teröristlere meydana okuyan ve evladımızı geri istiyoruz çağlığıyla dünyada yankı uyandıran aileleri ziyaret etmek istediklerini söyledi.



“PKK’nın Kürtlere nasıl zarar verdiğini buradaki aileler feryatlarıyla anlatıyor”

Hacire Akar’ın feryadı ile başlayan mücadelede bin 15’inci günün içinde olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Biz de buraya gelerek destek olmak istedik. Burada başlayan mücadele farklı illerimizde yankı uyandırdı. Şırnak, İzmir, Hakkari, Van, Muş gibi farklı şehirlerimizde aileler mücadele başlattı. Bir de Almanya Berlin’de annemiz şu anda rahatsız. Maide annemize geçmiş olsun diliyoruz. Maide annemizin Berlin’de kaçırılan çocuğunun mücadelesini buradan selamlıyoruz. Terör örgütü PKK’nın nasıl bir örgüt olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki ailelerimiz feryatlarıyla anlatıyor. Duymak isteyenlere. PKK’lıların buradan kaçırdığı evlatlarımızı sadece Kandil'e değil, Suriye’ye de götürdüklerini bizzat ailelerden işittik. Diyorlar Suriye’dekiler ismi YPG olan PKK’lılardan değil, biz onları terör örgütü olarak görmüyoruz demeye çalışıyorlar. Şu anda NATO’ya girmek isteyen iki ülkede aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Ama biz onlara şunu anlatıyorduk. PKK ile YPG arasında hiçbir fark yoktur. İkisi aynı terör örgütüdür. Biz onlara şunu söylüyoruz. Kürtlerin haklarının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, hangi hakkı istediklerini duymak istiyorsanız gelin burada Diyarbakır annelerini, babalarını ziyaret edin. Bize inanmıyorsanız doğrudan onlardan dinleyin” dedi.



“Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan da PKK’dır”

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