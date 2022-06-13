Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK'dır (2)



BAKAN ÇAVUŞOĞLU, SUR´DA ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Diyarbakır´a bir dizi temaslarda bulunmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1015 gündür HDP binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler ziyaretin ardından tarihi Sur ilçesine geçerek esnaf ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu´na ziyarette Vali Ali İhsan Su ve beraberindekiler eşlik etti. (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-13 21:07:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.