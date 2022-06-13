Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır esnafıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir takım programlar çerçevesinde geldiği Diyarbakır’da esnafla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, bir takım programlar çerçevesinde Diyarbakır’a geldi. İlk durağı 3 Eylül 2019’dan beri evlat nöbetinde olan ailelere ziyarette bulunmak olan Çavuşoğlu, ailelerle tek tek görüşerek çocukların nasıl kaçırıldığını anne ve babalardan dinledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Sur ilçesine geçerek esnafı gezip sohbette bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, öğlen saatlerinde Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yangının meydana geldiği fabrikaya geçerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti Bingöl milletvekilleri Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve partililer eşlik etti.

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