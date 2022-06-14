55 yaşındaki Kadriye nineden uzay dersi 55 yaşındaki Kadriye nineden gençlere ilham olacak uzay konuşması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

55 yaşındaki Kadriye nineden uzay dersi 55 yaşındaki Kadriye nineden gençlere ilham olacak uzay konuşması

İHA

55 yaşındaki Kadriye nineden uzay dersi 55 yaşındaki Kadriye nineden gençlere ilham olacak uzay konuşması

Diyarbakır’da bu yıl ikincisi düzenlenen Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılan 55 yaşındaki Kadriye Diken, uzaya merakı ve konuşmasıyla gençlere ilham olacak nitelikte.
Diyarbakır’da bu yıl ikincisi düzenlenen Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösterdi. İlgi gösterenler arasında Diyarbakır’da yaşayan, 6 çocuk, 6 torun sahibi 55 yaşındaki Kadriye Diken de vardı. Diken’in uzay merakı ve konuşması adeta gençlere ufuk açacak nitelikteydi. Kadriye ninenin bu konuşması ve merakını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştı:
"Geçen sene de bu yıl olduğu gibi Zerzevan Kalesi’ndeki Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılmak istemiş ve iki yıl da kurada şansı tutmamış. Bu sene öğretmen kızına kura çıkınca “zorla” Zerzevan’a gelmiş, çocukluktan gelen uzay merakını gidermek için. Kadriye teyze, içindeki öğrenme azmini hiç yitirmemiş, gözlem etkinliği sırasında kızıyla birlikte gökyüzü gözlemi yaparak 4 gün süren etkinlikte atölyelere de katılmayı ihmal etmemiş. Diken, TÜBİTAK UZAY standında TÜRKSAT 6A maketini, TÜBİTAK SAGE standında roket maketini torunlarına götürmek için yapmış."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın maket yaptığı fotoğrafını ve sonrasında kendisiyle yapılan söyleşiyi paylaştığı Kadriye Diken, kendi uzay yolculuğunu anlatırken büyükten küçüğe herkese ders niteliğinde mesajlar veriyor. Bende bir şey uyansın diyen Diken, “İki tane maket yaptım. Dedim torunlarıma götüreyim, yapsınlar, kırsınlar, bozsunlar. Beyinde bir şey uyansın. Niye? ‘Babaannem, ananem bunu yapmışsa ben de yapabilirim’ desin çocuklar. Çocuğun kafasında bir ışık parlar, ufku açılır. Eskiden damlarda yatardık. Gökyüzüne yıldızlara bakardık. Bir bakardım sabah olmuş. Küçükken merak ediyordum. Nasıl çıkacağız gökyüzüne? Merdivenle mi çıkacağız? Niye bu yıldız büyük niye bu yıldız küçük? Diyordum ki Ay’a niye çamur atmışlar? Niye millet Ay’a çıktı biz yerimizde sayıyoruz? Bizim neyimiz eksik?” diye konuştu.

“Anneler ve öğretmenlere çok görev düşüyor”
Geçen sene etkinliğe çocuklarının gittiğini ve kendisini götürmediklerini aktaran Diken, “Çok istedim. ‘Gelip ne yapacaksın?’ dediler. Bu sene yine beni yazdılar, adım çıkmadı. ‘Bize çıkarsa seni de götürürüz’ dediler. Kızıma çıktı, zorla geldim. Kızım öğretmen. Bayıldım etkinliğe. Çocuklarımız, gençlerimiz oraya gitsinler. Anneler ve öğretmenlere çok görev düşüyor. Demek hiçbir şey zor değildir. Yeter ki insan kafasını çalıştırsın” dedi.
Van’a da gideceğini dile getiren Diken, “Bir daha burayı nasıl göreceğiz? Ay’a, yıldızlara, gezegenlere baktık. Komşularım diyordu, ‘Kadriye okusaydın profesör olurdun.’ Ay’ı gördüm. Çamur değildi. Van’a da gideceğiz. Evde otursan böyle olur muydu? Seneye buraya herkesin gelmesini isterim. Sonra Van’a da gelmek isteyen buyursun gelsin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakırspor’a hibe edilen 100 dönümlük arsa tartışma konusu
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’a hibe edilen 100 dönümlük arsa ...
Ünlü aile danışmanı Çevik, yaptığı tespitlerle mutsuz ailelerin sorunlarını çözüyor
YEREL HABERLER Ünlü aile danışmanı Çevik, yaptığı tespitlerle mutsuz ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır’da yanan fabrika alanına geçerek yetkililerden bilgi aldı
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır’da yanan ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır esnafıyla bir ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK'dır (2)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en ...
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın ...
Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK'dır
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “PKK’nın Kürtlere nasıl zarar verdiğini buradaki aileler feryatlarıyla anlatıyor” “Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan da PKK’dır” “Bu annelerin çığlığı sayesinde burada kepenkleri indirmişler. O çığlıkları duymak istemiyorlar”
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu evlat nöbetindeki ...
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın ...
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor Diyarbakır’daki fabrika yangınında dumandan etkilen 15 kişiden 5’i hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında çıkan yangın ...
Siyasetçi Baltacı’dan gençlere öneriler
YEREL HABERLER Siyasetçi Baltacı’dan gençlere öneriler
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi Büyüyen yangına çevre illerden destek geliyor Yangın bölgesine 12 itfaiye, 10 TOMA, 4 su tankeri ile komando bölüğünden 1 tim sevk edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 ...
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın ...
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar ...
DİSKİ ekiplerinden 100 Evler’de abone bağlantı çalışması
YEREL HABERLER DİSKİ ekiplerinden 100 Evler’de abone bağlantı ...
Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri denetimde
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri denetimde
Diyarbakırlı öğrencilerden Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda büyük başarı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrencilerden Türkiye Okullar Arası Zeka ...
Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını ...
8 yıllık evlat hasreti 4’lü kombin tedaviyle sona erdi
YEREL HABERLER 8 yıllık evlat hasreti 4’lü kombin tedaviyle sona ...
Kaymaz’dan STK’lara turizm projesi geliştirme önerisi
YEREL HABERLER Kaymaz’dan STK’lara turizm projesi geliştirme önerisi
Dicle Elektrik’ten asılsız suçlamalara yanıt: "Tüm ceza işlemleri rutin bir şekilde denetleniyor"
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten asılsız suçlamalara yanıt: "Tüm ...
Diyarbakır'da düğün salonunda kavga eden gelin ve damat yakınlarını polis barıştırdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da düğün salonunda kavga eden gelin ve ...
Diyarbakır’da ev yangını İtfaiyenin zamanında müdahalesi faciayı önledi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ev yangını İtfaiyenin zamanında ...
AK Parti Genel Merkezi'nce "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti Genel Merkezi'nce "Teşkilat Akademisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.