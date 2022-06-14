Bağlar Belediyesinde son 5.5 ayda 460 nikah işlemi gerçekleştirildi

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdüresi Handan Eker Taşkent, mühendis olan oğlu Mustafa Çağrı Taşkent’in nikahını kıyarken, nikah töreninde ortaya ilgi çekici görüntüler çıktı. Hayat boyu unutamayacakları bir günü yaşadıklarını belirten Handan Eker Taşkent, ”Soruları sorarken garip duygular hissettim. Ama çok güzel ve anlamlı bir anı oldu” dedi.

Evlenmek isteyen çiftlere tanıdığı kolaylıklar nedeniyle yoğun rağbet gören Bağlar Belediyesinde 2022 yılının ilk 5.5 ayında 4’ü yabancı uyruklu ve 7’si cezaevinde olmak üzere 460 nikah işlemi yerine getirildi. Belediyenin kadın evlendirme müdüresi, oğlunun nikahını kıydı, kızı ise damat olan ağabeyinin nikah şahitliğini yaptı. İlgi çekici nikah olayı Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde yaşandı. Belediyenin evlendirme müdüresi Handan Eker Taşkent, 24 yaşındaki öğretmen Ayşenur Demirkutlu ile hayatını birleştiren 28 yaşındaki oğlu Mustafa Çağrı Taşkent’in nikahını kıyarak eşine az rastlanan bir olaya imza attı. Handan Eker Taşkent’in kızı Endam Taşkent ise ağabeyinin mutlu gününde nikah şahitliğini yaptı.

Sorulan sorulara gelin ve damadın verdiği cevaplar davetlileri gülümsetirken, nikah merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Anne olarak tarifsiz duygular yaşadığını belirten Handan Eker Taşkent, ”İnsanın dünyaya getirdiği, yetiştirdiği, büyüttüğü, en zor zamanlarında hep yanında olduğu canından bir parça olan evladının nikahını kıyması tarif edilmez bir duygu. Az bir insana nasip olacak olay bana nasip oldu. Aynı zamanda garip duygular hissettim. Kızımın ağabeyine nikah şahitliği yapması da bir başka güzel anı oldu” diye konuştu.

Bağlar Belediyesi, 2022 yılında şu ana kadar 460 çiftin resmi nikah işlemlerini tamamladı. Bunların 4’ü yabancı uyruklu isimlerden oluşurken, 7 nikah işlemi ise ceza ve tutuk evlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular için gerçekleştirildi. Maddi ve manevi olarak nikah işlemlerinde vatandaşlara en fazla kolaylık sağlayan belediye olduklarını belirten Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdüresi Handan Eker Taşkent, bu başarının mimarının her işlemde vatandaşı düşünerek hareket eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olduğunu söyledi. Taşkent, ”Vatandaşa çıkarılan maliyet bakımından çok kolaylık sağlıyoruz. Bundan dolayı belediyemizin sınırları içerisinde yer almayanlar da bizi tercih ediyor. Şimdiden Ağustos ayı sonuna kadar başvuru limitimiz dolmuş durumda” şeklinde konuştu.

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