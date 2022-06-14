Bağlar Belediyesinde son 5.5 ayda 460 nikah işlemi gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesinde son 5.5 ayda 460 nikah işlemi gerçekleştirildi

İHA

Bağlar Belediyesinde son 5.5 ayda 460 nikah işlemi gerçekleştirildi

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdüresi Handan Eker Taşkent, mühendis olan oğlu Mustafa Çağrı Taşkent’in nikahını kıyarken, nikah töreninde ortaya ilgi çekici görüntüler çıktı. Hayat boyu unutamayacakları bir günü yaşadıklarını belirten Handan Eker Taşkent, ”Soruları sorarken garip duygular hissettim. Ama çok güzel ve anlamlı bir anı oldu” dedi.
Evlenmek isteyen çiftlere tanıdığı kolaylıklar nedeniyle yoğun rağbet gören Bağlar Belediyesinde 2022 yılının ilk 5.5 ayında 4’ü yabancı uyruklu ve 7’si cezaevinde olmak üzere 460 nikah işlemi yerine getirildi. Belediyenin kadın evlendirme müdüresi, oğlunun nikahını kıydı, kızı ise damat olan ağabeyinin nikah şahitliğini yaptı. İlgi çekici nikah olayı Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde yaşandı. Belediyenin evlendirme müdüresi Handan Eker Taşkent, 24 yaşındaki öğretmen Ayşenur Demirkutlu ile hayatını birleştiren 28 yaşındaki oğlu Mustafa Çağrı Taşkent’in nikahını kıyarak eşine az rastlanan bir olaya imza attı. Handan Eker Taşkent’in kızı Endam Taşkent ise ağabeyinin mutlu gününde nikah şahitliğini yaptı.
Sorulan sorulara gelin ve damadın verdiği cevaplar davetlileri gülümsetirken, nikah merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Anne olarak tarifsiz duygular yaşadığını belirten Handan Eker Taşkent, ”İnsanın dünyaya getirdiği, yetiştirdiği, büyüttüğü, en zor zamanlarında hep yanında olduğu canından bir parça olan evladının nikahını kıyması tarif edilmez bir duygu. Az bir insana nasip olacak olay bana nasip oldu. Aynı zamanda garip duygular hissettim. Kızımın ağabeyine nikah şahitliği yapması da bir başka güzel anı oldu” diye konuştu.
Bağlar Belediyesi, 2022 yılında şu ana kadar 460 çiftin resmi nikah işlemlerini tamamladı. Bunların 4’ü yabancı uyruklu isimlerden oluşurken, 7 nikah işlemi ise ceza ve tutuk evlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular için gerçekleştirildi. Maddi ve manevi olarak nikah işlemlerinde vatandaşlara en fazla kolaylık sağlayan belediye olduklarını belirten Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdüresi Handan Eker Taşkent, bu başarının mimarının her işlemde vatandaşı düşünerek hareket eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olduğunu söyledi. Taşkent, ”Vatandaşa çıkarılan maliyet bakımından çok kolaylık sağlıyoruz. Bundan dolayı belediyemizin sınırları içerisinde yer almayanlar da bizi tercih ediyor. Şimdiden Ağustos ayı sonuna kadar başvuru limitimiz dolmuş durumda” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır’da fuar düzenledi
YEREL HABERLER Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır’da fuar ...
Hüseyin, yangın çıkan evin kapısını açmak isterken ölmüş
YEREL HABERLER Hüseyin, yangın çıkan evin kapısını açmak isterken ...
Üniversite eğitim hayalinde vurgun iddiası
YEREL HABERLER Üniversite eğitim hayalinde vurgun iddiası
55 yaşındaki Kadriye nineden uzay dersi 55 yaşındaki Kadriye nineden gençlere ilham olacak uzay konuşması
YEREL HABERLER 55 yaşındaki Kadriye nineden uzay dersi 55 yaşındaki ...
Diyarbakırspor’a hibe edilen 100 dönümlük arsa tartışma konusu
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’a hibe edilen 100 dönümlük arsa ...
Ünlü aile danışmanı Çevik, yaptığı tespitlerle mutsuz ailelerin sorunlarını çözüyor
YEREL HABERLER Ünlü aile danışmanı Çevik, yaptığı tespitlerle mutsuz ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır’da yanan fabrika alanına geçerek yetkililerden bilgi aldı
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır’da yanan ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır esnafıyla bir ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK'dır (2)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en ...
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın ...
Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK'dır
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “PKK’nın Kürtlere nasıl zarar verdiğini buradaki aileler feryatlarıyla anlatıyor” “Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan da PKK’dır” “Bu annelerin çığlığı sayesinde burada kepenkleri indirmişler. O çığlıkları duymak istemiyorlar”
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu evlat nöbetindeki ...
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın ...
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor Diyarbakır’daki fabrika yangınında dumandan etkilen 15 kişiden 5’i hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında çıkan yangın ...
Siyasetçi Baltacı’dan gençlere öneriler
YEREL HABERLER Siyasetçi Baltacı’dan gençlere öneriler
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi Büyüyen yangına çevre illerden destek geliyor Yangın bölgesine 12 itfaiye, 10 TOMA, 4 su tankeri ile komando bölüğünden 1 tim sevk edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 ...
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın ...
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar ...
DİSKİ ekiplerinden 100 Evler’de abone bağlantı çalışması
YEREL HABERLER DİSKİ ekiplerinden 100 Evler’de abone bağlantı ...
Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri denetimde
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri denetimde
Diyarbakırlı öğrencilerden Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda büyük başarı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrencilerden Türkiye Okullar Arası Zeka ...
Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını ...
8 yıllık evlat hasreti 4’lü kombin tedaviyle sona erdi
YEREL HABERLER 8 yıllık evlat hasreti 4’lü kombin tedaviyle sona ...
Kaymaz’dan STK’lara turizm projesi geliştirme önerisi
YEREL HABERLER Kaymaz’dan STK’lara turizm projesi geliştirme önerisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.