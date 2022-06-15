İki kardeşin 175 bin TL'si polisin dikkati ile dolandırıcılara gitmedi



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2 kardeşin 175 bin TL'si dolandırılmaya çalışıldı, olay polisin dikkati ile ortaya çıktı. İki kardeşten birinin ziynet eşyalarını bozdurmak istediği, diğerinin ise bankadan kredi çektiği belirlendi.

Bismil ilçesinde dolandırıcılar, S.Ç.'yi telefonla arayıp ağabeyinin terör örgütü üyelerince kaçırıldığını belirterek, kurtarma operasyonu için para istedi. Daha sonra dolandırıcılar, ağabey N.Ç.'yi arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi ve yine kurtarma operasyonu için para talep etti. Dolandırıcılara inanan S.Ç. evinde saklandığı ziynet eşyalarını bozdurmak için kuyumcu dükkanına gitti. Bu sırada polis ekipleri, tedirgin davranışları ile dikkat çeken S.Ç.'den şüphelendi. Polisin durdurduğu S.Ç.'nin verdiği bilgilerle ağabey N.Ç.'ye de ulaşıldı. N.Ç.'nin de dolandırıcılar tarafından arandığı ve kendisinden istenen parayı temin etmek için bankadan kredi çektiği ortaya çıktı. İki kardeş, polisin uyarısı ile dolandırılmaya çalışıldıklarını anladı. Böylece iki kardeşin toplam 175 bin TL'si kendilerinde kaldı. Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-15 10:51:04



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