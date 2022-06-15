Diyarbakır'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da FETÖ/PDY'den hüküm giydiği tespit edilen biri ihraç eski polis, 2 şüpheli yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu bölgelerde risk analizi çalışması yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurup, risk analizi kontrolünde bulundu. Ekipler, tren garında durdurulan H.F.Ö.'nün FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hüküm giydiğini belirledi. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.F.Ö.'nün ihraç edilen bir polis olduğu tespit edildi.

Fırat Bulvarı'nda durdurulan A.G.'nin de FETÖ firarisi olduğu belirlendi. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G.'nin FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı tespit edildi. A.G.'nin üzerinde ayrıca kardeşlerine ait kimlikler bulundu. Emniyete götürülen H.F.Ö. ile A.G.'ye başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçlarından da adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.F.Ö. ve A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-15 11:02:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.