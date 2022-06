40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki 40 yıllık 7 katlı apartmandan düşen beton ve sıva parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Apartmanın altındaki esnaf Sinan Satık, düşen parçalardan birinin ayağına isabete ettiğini belirterek, "İlla birinin ölmesi mi lazım, geleceğiz diyorlar, kayıt oluşturduk diyorlar. Hayatımız risk altında. Çocuklarımıza bir lokma ekmek götüreceğiz. Gelip burada gerekeni yapsınlar. Binayı mı kapatacaklar ne yapacaklarsa yapsınlar. Bir an önce burayı düzeltsinler" dedi.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi´ndeki 1982'de inşa edilen apartmandan düşen sıva ve beton parçaları özellikle altında yer alan esnaf ve mahalleliyi tedirgin ediyor. Düşen parçaların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, her geçen gün riskin artması nedeniyle zor günler geçiren esnaf, durumdan haberdar ettikleri yöneticinin belediyeye ve savcılığa gitmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine esnaf da durumu belediyeye bildirerek, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Esnaf durumun çözüme kavuşmasını istiyor.

'HAYATIMIZ RİSK ALTINDA'

Apartman altında iş yeri bulunan Sinan Satık, beton parçalarından birinin ayağına isabet ettiğini belirterek, "Bir genç arkadaşımız da hastaneye gitti ambulansla. Defalarca yetkilileri aramamıza rağmen kimse buraya gelmedi. Arabalar da buradayken düşmeye devam ediyordu. İlla birinin ölmesi mi lazım, geleceğiz diyorlar, kayıt oluşturduk diyorlar. Hayatımız risk altında. Çocuklarımıza bir lokma ekmek götüreceğiz. Gelip burada gerekeni yapsınlar. Binayı mı kapatacaklar ne yapacaklarsa yapsınlar. Bir an önce burayı düzeltsinler. Başımıza taş düşecek diye korkuyla geçiyoruz. Yani illa birine bir şey mi olması lazım?" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

