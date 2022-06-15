Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 302 oldu



Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, İstanbul'dan gelen Hatun Yüceyurt'un katılımı ile 302'ye çıktı. Oğlu Serdar için oturma eylemine katıldığını belirten Yüceyurt, "Oğlumu HDP'den istiyorum. 29 yıldır yaşamıyorum" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. 1017'nci gününde de süren nöbette aile sayısı, Hatun Yüceyurt'un katılımı ile 302'ye çıktı.

1993'te 15 yaşındaki oğlu Serdar'ın kaçırıldığını söyleyen Hatun Yüceyurt, eylemi televizyondan izlediğini belirtti. Sesini duyurmak için geldiğini belirten Yüceyurt, "İstanbul Ümraniye'den geliyorum. Oğlumu aramaya, bu ailelerin arasına karışmaya geldim. 1993'te oğlum 'Top oynamaya gidiyorum' dedi ve gitti. O gün, bugündür haber alamıyorum. Oturma eylemini gelene kadar sürdüreceğim. Oğlum; beni görüyorsan, duyuyorsan askerimize, devletimize sığın gel. Oğlumu HDP'den istiyorum. 29 yıldır yaşamıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-06-15 13:25:45



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