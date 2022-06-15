Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık sıfatıyla dinlenecek

Diyarbakır’ın Sur ilçesi tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması sırasında terör örgütü mensupları tarafından öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun dilenmesi talebi reddedilmişti. Mahkeme heyeti, Elçi davasında Davutoğlu’nu tanık olarak dinleme kararı verdi.



Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, firari terörist Uğur Yakışır'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T., F.T. ve M.S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu. Elçi ailesinin avukatları, tutuksuz yargılanan polis memurlarının duruşmada dinlenilmesini talep etti. Sanık polisler, savunmalarının sorulması üzerine önceki beyanlarını tekrarlayarak, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.



Elçi ailesinin avukatlarından Erdal Doğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Sanık polislerin duruşmada dinlenilmesiyle ilgili talebi reddeden mahkeme heyeti, Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi. Duruşmayı farklı illerden ve yurt dışından avukatlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti.



İstenen ceza

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.



Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Saldırının ardından kaçan PKK'lı Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T.'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Polis memurları S.T., F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.