Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık sıfatıyla dinlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık sıfatıyla dinlenecek

İHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması sırasında terör örgütü mensupları tarafından öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun dilenmesi talebi reddedilmişti. Mahkeme heyeti, Elçi davasında Davutoğlu'nu tanık olarak dinleme kararı verdi.

Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık sıfatıyla dinlenecek

Diyarbakır’ın Sur ilçesi tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması sırasında terör örgütü mensupları tarafından öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun dilenmesi talebi reddedilmişti. Mahkeme heyeti, Elçi davasında Davutoğlu’nu tanık olarak dinleme kararı verdi.

Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, firari terörist Uğur Yakışır'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T., F.T. ve M.S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu. Elçi ailesinin avukatları, tutuksuz yargılanan polis memurlarının duruşmada dinlenilmesini talep etti. Sanık polisler, savunmalarının sorulması üzerine önceki beyanlarını tekrarlayarak, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Elçi ailesinin avukatlarından Erdal Doğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Sanık polislerin duruşmada dinlenilmesiyle ilgili talebi reddeden mahkeme heyeti, Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi. Duruşmayı farklı illerden ve yurt dışından avukatlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti.

İstenen ceza
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Saldırının ardından kaçan PKK'lı Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T.'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polis memurları S.T., F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek
YEREL HABERLER Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak ...
DİKKAD’dan çiftçilere badem şekeri yapımı eğitimi
YEREL HABERLER DİKKAD’dan çiftçilere badem şekeri yapımı eğitimi
Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
DİSKİ Dicle ve Ergani’de kaçak su denetimini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER DİSKİ Dicle ve Ergani’de kaçak su denetimini ...
Forum Diyarbakır AVM’de ödüllü Babalar Günü tavla turnuvası
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır AVM’de ödüllü Babalar Günü tavla ...
Aileler direniyor, evlat nöbetine katılanların sayısı artıyor Evlat nöbetinin bin 17'nci gününde 302'nci aile katıldı
YEREL HABERLER Aileler direniyor, evlat nöbetine katılanların sayısı ...
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 302 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 302 oldu
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi ...
Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı
DİSKİ’den su altında temizlik
YEREL HABERLER DİSKİ’den su altında temizlik
Diyarbakır'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı
İki kardeşin 175 bin TL'si polisin dikkati ile dolandırıcılara gitmedi
YEREL HABERLER İki kardeşin 175 bin TL'si polisin dikkati ile ...
Türkiye’de bir ilk: Kuyumcular Odası Başkanı makası eline aldı düşük ayarlı altınları doğradı Diyarbakır’da düşük ayarlı altınların alışı var, satışı yok
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: Kuyumcular Odası Başkanı makası ...
Diyarbakır’da mayıs ayı kaza bilançosu: 5 ölü, 282 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mayıs ayı kaza bilançosu: 5 ölü, 282 ...
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada ...
Diyarbakır’da iki FETÖ üyesi, kardeşlerinin kimliğiyle yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki FETÖ üyesi, kardeşlerinin ...
Uzay dersi veren Kadriye Diken İHA’ya konuştu İlkokul terk Kadriye Diken'in tarih ve bilim merakı Kadriye Diken: “Tarihe çok meraklıyım, geriye gitmeyelim ama arkamızı da unutmayalım” “Cumhurbaşkanı’nın damadı, İHA, SİHA yaptı; ne kadar gurur verici bir şey” “Bir üniversite ile kalmayın. 2’yi, 3’ü okuyun. Gidin gidebildiğiniz kadar” “Ailece, torunlarımla beraber Bakan’dan davet bekliyorum”
YEREL HABERLER Uzay dersi veren Kadriye Diken İHA’ya konuştu İlkokul ...
Diyarbakır’da polis, iki kardeşi dolandırılmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da polis, iki kardeşi dolandırılmaktan ...
Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler ...
Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Polis memuru eşini ve 18 yaşındaki oğlunu öldürüp, ...
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
YEREL HABERLER Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik ...
Diyarbakır’daki fabrika yangınının bilançosu ortaya çıktı: 8 bin metrelik alan yandı Fabrika yangınının büyümesini tetikleyen güçlü havalandırma sistemi oldu Diyarbakır’da yanan fabrika ürettiği saç boyasının yüzde 50’sini ihraç ediyordu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız: “Çatıdaki güçlü havalandırma sistemi neticesinde çok hızlı bir yangın süreci başladı”
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki fabrika yangınının bilançosu ortaya ...
Sokak ortasındaki silahlı kavgada, kadın ve çocuklar arada kaldı
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki silahlı kavgada, kadın ve çocuklar ...
Diyarbakır-Antalya uçağında baba ve oğullarının zurna ve dabrukalı eğlencesi Bin fitte darbuka ve zurnalı yolculuk
YEREL HABERLER Diyarbakır-Antalya uçağında baba ve oğullarının zurna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.