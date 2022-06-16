Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı; o anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı; o anlar kamerada

DHA

Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı; o anlar kamerada


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, camide dinlenirken uyuyakalan Eyüp Birer´in (57) yanına koyduğu cep telefonu çalındı. Güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi S.T. tutuklandı. 
Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi´nde bulunan camide meydana geldi. Aynı sokakta iş yeri olan Eyüp Birer, namaz kıldıktan sonra camide bir süre dinlenirken uyuyakaldı. Uyuduğunu fark eden hırsızlık şüphelisi, Birer'in yanına koyduğu cep telefonunu çalarak kaçtı. Uyandıktan sonra telefonunun çalındığını fark eden Birer, polise bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. S.T., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-06-16 13:29:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP'li Yalçın: Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER MHP'li Yalçın: Diyarbakır İl Başkanlığımız ...
MHP'li Yalçın: “Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır”
YEREL HABERLER MHP'li Yalçın: “Diyarbakır İl Başkanlığımız ...
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; ...
Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği
YEREL HABERLER Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği
Diyarbakır’da milyonluk siteler arasında ‘imece’ usulü hasat İmece usulü hasat yapan çiftçi verimden memnun
YEREL HABERLER Diyarbakır’da milyonluk siteler arasında ‘imece’ ...
PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyonda 16 tutuklama
YEREL HABERLER PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyonda 16 ...
Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık sıfatıyla dinlenecek
YEREL HABERLER Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık sıfatıyla ...
Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek
YEREL HABERLER Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak ...
DİKKAD’dan çiftçilere badem şekeri yapımı eğitimi
YEREL HABERLER DİKKAD’dan çiftçilere badem şekeri yapımı eğitimi
Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
DİSKİ Dicle ve Ergani’de kaçak su denetimini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER DİSKİ Dicle ve Ergani’de kaçak su denetimini ...
Forum Diyarbakır AVM’de ödüllü Babalar Günü tavla turnuvası
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır AVM’de ödüllü Babalar Günü tavla ...
Aileler direniyor, evlat nöbetine katılanların sayısı artıyor Evlat nöbetinin bin 17'nci gününde 302'nci aile katıldı
YEREL HABERLER Aileler direniyor, evlat nöbetine katılanların sayısı ...
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 302 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 302 oldu
40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 40 yıllık binadan beton parçaları düştü, 2 kişi ...
Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı
DİSKİ’den su altında temizlik
YEREL HABERLER DİSKİ’den su altında temizlik
Diyarbakır'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı
İki kardeşin 175 bin TL'si polisin dikkati ile dolandırıcılara gitmedi
YEREL HABERLER İki kardeşin 175 bin TL'si polisin dikkati ile ...
Türkiye’de bir ilk: Kuyumcular Odası Başkanı makası eline aldı düşük ayarlı altınları doğradı Diyarbakır’da düşük ayarlı altınların alışı var, satışı yok
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: Kuyumcular Odası Başkanı makası ...
Diyarbakır’da mayıs ayı kaza bilançosu: 5 ölü, 282 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mayıs ayı kaza bilançosu: 5 ölü, 282 ...
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada ...
Diyarbakır’da iki FETÖ üyesi, kardeşlerinin kimliğiyle yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki FETÖ üyesi, kardeşlerinin ...
Uzay dersi veren Kadriye Diken İHA’ya konuştu İlkokul terk Kadriye Diken'in tarih ve bilim merakı Kadriye Diken: “Tarihe çok meraklıyım, geriye gitmeyelim ama arkamızı da unutmayalım” “Cumhurbaşkanı’nın damadı, İHA, SİHA yaptı; ne kadar gurur verici bir şey” “Bir üniversite ile kalmayın. 2’yi, 3’ü okuyun. Gidin gidebildiğiniz kadar” “Ailece, torunlarımla beraber Bakan’dan davet bekliyorum”
YEREL HABERLER Uzay dersi veren Kadriye Diken İHA’ya konuştu İlkokul ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.