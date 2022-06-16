Eti Bakır’dan Brown, Upenn ve Dartmouth College’dan kabul alan öğrencilere başarı bursu

Eti Bakır A.Ş'nin Brown Üniversitesi'nden, UPenn’den ve Dartmouth College’den tam burslu kabul alan Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerine ABD’deki eğitimleri süresince başarı bursu vereceği belirtildi.

Eti Bakır A.Ş.’nin bölgeye yapılmış en büyük özel sektör yatırımı Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, dünyanın en prestijli üniversitelerine tam burslu kabul alan Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Pir Servan Tutşi, Şerif Arjen Demir ve Muhammed Emir Akat’a, ABD'deki eğitimleri süresince başarı bursu verecek. Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, “Mazıdağı’nı geliştirecek ve ileri taşıyacak yatırımları, bölgedeki potansiyelin ve insan kaynağının farkında olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizleri gururlandırmakla birlikte, küresel rol model olma hedefimiz ve politikalarımızla da örtüşüyor. Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatları boyunca değil, mezuniyetleri sonrasında da yanlarında olacağız’’ dedi.

Diyarbakır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Esen, dünyanın sayılı üniversitelerine tam burslu kabul alan öğrencileri adına gurur duyduğunu belirterek, öğrencilerinin emeklerinin ve başarılarının desteklenmesinden dolayı mutlu olduğunu ve Eti Bakır A.Ş’ye bu desteğinden ötürü teşekkür ettiğini ifade etti.

Brown Üniversitesi'nden tam burslu kabul alan Pir Servan Tutşi, Eti Bakır’ın çabalarına ve emeklerine değer vermiş olmalarından dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Dartmouth College’den tam burslu kabul alan Muhammed Emir Akat ise “Böyle güçlü bir markanın hem mali hem de akademik desteğini arkamızda hissetmek kesinlikle çok gurur verici” diye konuştu.

UPenn’den tam burslu kabul alan Şerif Arjen Demir, başarılarının desteklenmiş olmasının kendisini mutlu ettiğini ve bu desteklerinden dolayı Eti Bakır’a teşekkür ettiğini ifade etti.

Diyarbakır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Esen ve Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen imza töreninin ardından öğrenciler, dünyadaki kobalt üretiminin yüzde 2’sini gerçekleştiren tesisi keşif yolculuğuna çıktı. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesinden; Brown Üniversitesi'ne tam burslu kabul alan Pir Servan Tutşi, UPenn’e tam burslu kabul alan Şerif Arjen Demir ve Dartmouth College’a tam burslu kabul alan Muhammed Emir Akat, Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’ni gezerek şirket ve tesisler hakkında bilgi aldı.

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