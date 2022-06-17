Evlat nöbetindeki aileler bin 19 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 19 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 19’uncu gününde de devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, yüzde 40 işitme engelli ve ayağından ameliyatlı kızının daha 15 yaşındayken HDP ve PKK tarafından dağa götürüldüğünü öne sürdü. 9 senedir evladından uzak olduğunu aktaran Koç, “Aramadığım, sormadığım kapı kalmadı. 3 senedir HDPPKK kapısında kızımı istiyorum. Evladım için buraya geldim. Kızımı istiyorum, kızımı bana versinler. Kızımın orada kalmasını ve ölmesini istemiyorum” dedi.

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