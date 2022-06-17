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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da 100 bin ağaçlık fıstık aşılama çalışması başlatıldı

İHA

Diyarbakır’da 100 bin ağaçlık fıstık aşılama çalışması başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Çınar ilçesine bağlı Bağacık Mahallesi'nde 100 bin ağaçlık fıstık aşılaması kampanyasını başlattı.
Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın fıstık, badem ve ceviz üretiminde Türkiye'nin en güçlü illerinden biri olması için çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hazırladığı proje ile 2022 yılında Bismil, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Hani, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 100 bin ağaca fıstık aşısı uygulayacak. Ayrıca ilçelerde ceviz ağaçlarına 12 bin kalem aşısı yapılacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, fıstık aşılama sezonunu Çınar ilçesine bağlı Bağacık Mahallesi'nde başlattıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Çiftçi, 2021 ve 2022 yılında özellikle sert kabuklu meyvelerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Geçen yıl yaklaşık elli bin civarında fidan desteği verildiğini anımsatan Çiftçi, “Bu senede yüz bin fıstık fidanı desteği veriyoruz ve aşılama destekleriyle beraber fıstığını Diyarbakır'da yayılması, bilinmesi ve kalitesinin artırılması noktasında ciddi bir gayret var” dedi.
Çiftçi, bu yıl 100 bin fıstık aşılaması yapacaklarını aktararak, “Bu Diyarbakır için önemli bir rakam ve her geçen yıl bunu desteklerimizle artıracağız. Sert kabukluların Diyarbakır'da öğrenilmesi ve desteklenmesi noktasında Büyükşehir’in büyük bir gayreti var. Bu işi önemsiyoruz. Maalesef yeterince sulama imkânına sahip olmayan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla ürün desteklemeleri ile bu alanın genişletilmesi lazım. Fıstığın; buğday, kuru tarımla elde edilen ürünün yaklaşık on katı fazla bir geliri var. İklimimiz, coğrafyamız müsait. Fıstığın Diyarbakır'da yayılması ve Antep, Urfa’dan sonra Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden birisi olması noktasında gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Çiftçi’nin yaptığı göz aşısıyla kampanya başlatıldı.

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