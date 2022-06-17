Kulp’ta hastane tatbikatı gerçeği aratmadı

Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi'nde çeşitli acil durumlar için hastane personeline "beyaz kod" ve "mor kod" uyarı sistemine yönelik tatbikat yapıldı. Senaryo gereği iki aile kavgası gerçeği aratmadı.

Sağlık personelinin eğitimini sağlamak ve eksikliğini gidermek amacıyla düzenlenen sağlıkta şiddet senaryosu tatbikatı 112 Acil Sağlık, emniyet ve hastane çalışanlarının katılımıyla düzenlendi. Sağlıkta şiddet senaryosu tatbikatında, Kulp ilçesinde iki aile arasında çıkan olayda yaralanan 24 yaşında bir erkeğin ambulansla Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Ekipler, yaralıya yeşil, sarı ve kırmızı triyaj renklerinin öncelik sırasına göre müdahale etti. Daha sonra önceden belirlenen senaryoya göre gerçekleştirilen tatbikatta, hastane polikliniğine sistemden giriş yapmadan gelen bir kişi uyarı üzerine doktor ve Acil Polikliniği'nde çalışanlara hakaret ederek bağırıp ve hastanenin demirbaşlarına zarar verdi. Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi akabinde olay yerine ilçe emniyet amirliğine bağlı polis ekipleri gelip saldırganı gözaltına alarak hastanede güvenli çalışma ortamını sağlamasıyla tatbikat sona erdi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Başhekim Dr. Mehmet Baykuş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, tatbikatın başarı ile tamamlandığını ifade etti.

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