Diyarbakır’da 11 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı huzur uygulamasında, aralarında hakkında adli mercilerce yakalama kararı bulunan 8 şahısla birlikte 11 şüpheli yakalandı. Uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 parça halinde 3.01 gram toz esrar ve 1 parça halinde 1.88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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