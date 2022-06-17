Diyarbakır'da feshedilen MHP teşkilatının il başkanı Kayaalp tutuklandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde gözaltına alınan, feshedilen MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın dün sosyal medya hesabından duyurusunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Cihan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-17 16:56:55



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