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Dicle Barajı’nda kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Dicle Barajı’nda kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Barajı’nda kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Dicle ilçesi Döğer Küme Evler mezrasında iki arkadaş serinlemek için Dicle Barajı’na girdi. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan biri kurtulurken lise üçüncü sınıf öğrencisi Haşim T., (17) akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kurtulan gencin durumu ailelerine iletmesi üzerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık, AFAD, ANDA, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 6 saat sonra Haşim T.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Barajdan çıkartılan ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.
İşlemlerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılacağı kaydedildi.

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