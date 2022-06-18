Fedakar dede Türkiye’nin en iyi otizm profesörü ile sözleşme imzaladı Otizmli çocuklar Diyarbakır OEM’de emin ellerde Hayırsever iş insanı Yılmaz Elaldı, yine dedeliğini yaptı

Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için özel eğitim kliniği açmıştı. Elaldı, bu kez de Türkiye’nin en iyi profesörü akademisyen Bünyamin Birkan'ın kentte eğitim vermesi için İstanbul'da sözleşme imzaladı.

Diyarbakır’da otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açmıştı. Elaldı, hem kendi torununun hem de maddi durumu olmayan otizmli ailelerin yararlanması için açtığı kliniği bağışlamıştı. Fedakar dede bir ilki daha gerçekleştirerek otizm alanında Türkiye’nin en iyi özel eğitim profesörü akademisyen Bünyamin Birkan’ı kentte eğitim vermesi için İstanbul’da sözleşme imzaladı. Diyarbakır Otizim Eğitim Merkezi (OEM)’de eğitme başlayacak olan Prof. Birkan, uluslararası akademi eğitimi gerçekleştirecek.



“Diyarbakır’da uluslararası kalitede otizm eğitimi”

Özel Eğitim Profesörü Akademisyen Bünyamin Birkan, dünyanın ve Türkiye’nin neresinde olursa olsun otizmli çocukların çok kıymetli olduğunu kaydederek Diyarbakır’da uluslararası kalite stantlarında eğitim vereceğini vurguladı. Prof. Birkan, “Ben özel eğitim bölümünü bitirdim üniversitede ve ülkemde çok fazla ihtiyaç vardı. Bu konuda özel eğitimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda bir eğitim aldım ve sonrasında ise kendimi geliştirmek için akademisyen oldum. Yurt dışı eğitimlere katıldım. Doktoramı Türkiye'de ve yurt dışında aynı zamanda otizm üzerine yaptım. Edindiğim bilgiyi, tecrübeyi kendi ülkem için kullanıyorum, bu anlamda kendi merkezlerimiz var İstanbul Koşuyolu ve Yeşilköy'de, BBA Otizm adı altında. Bu kurumlarda geliştirdiğimiz bilgiyi, tecrübeyi Türkiye'nin farklı şehirlerinde, farklı kurumlarla paylaşıyoruz. Uluslararası standardı olan bir program bu, aynı zamanda yurt dışında bilimsel akademik birliklere üyeyiz. Bu birlikler tarafından uluslararası standardı korumak için denetleniyoruz. Otizmli çocukların hak etmiş olduğu en iyi eğitimi bilimsel eğitimi verme gayreti içindeyiz. Sadece Türkiye'den değil, Türkiye dışından Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan ve Amerika'dan öğrenciler var. Bu çocukların anadili İngilizce dolayısıyla İngilizce eğitim de veriyoruz. Programlarımız bu anlamda çok iyi düzeyde, uluslararası standardı olan programlar. Dünyanın, ülkemizin neresinde olursa olsun her otizmli çocuk bizim için çok kıymetli, bu anlamda tecrübemizi, programımızı paylaşıyoruz. Diyarbakır bölgesi de bizim için çok önemli. Yılmaz Elaldı çok önemli bir şahsiyet. Bu konuda hayır işleri yapıyor, güzel otizmli çocuklara ve ailelere güzel imkanlar sunuyor. Bunu uluslararası kalitede, standartta yapmak istiyor. Bu işbirliği bizi çok memnun edecek, çünkü burada edindiğimiz uluslararası edindiğimiz tüm tecrübeyi, bilgeyi Diyarbakır'a gönül rahatlığıyla aktarabileceğiz. Çünkü bileceğiz ki Yılmaz Bey bu işe sahip çıkacak. Orada sürdürülebilir bir programa, etkili bilimsel programlara çok ihtiyaç var. Yılmaz bey bunun için bulunmaz kaftan diyoruz. Çünkü gerçekten gönlünü bu işe adamış, çok hayırsever bir insan. Onunla iş birliği yapıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.



“Diyarbakır’da verilecek eğitim için gururluyuz”

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve fedakar dede Yılmaz Eladı, dünyada kendini kanıtlamış otizm profesörü Bünyamin Birkan ile Diyarbakır’daki otizmli çocuklara hizmet etme şansını yakaladığı için gururlandığını belirtti. Elaldı, “Böyle dünyaca kendi kabul ettirmiş insanların eğitimini Diyarbakır'daki çocuklarımız için de götürme başarısını gösterdiğimiz için öncelikle gururlanıyoruz. Bu çocuklarımıza güzel, doğru olan şeyleri öğretmek istiyoruz. Bu çocuklarımızın ailelerine, topluma her ne kadar az da olsa, çok da olsa kazandırmanın peşindeyiz. Eğitim anlamında çok güzel şeyler yapmak istiyoruz” diye konuştu.

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