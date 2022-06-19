Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Sokağa da taşan kavgada restoranın karşısındaki hastane binasına mermiler isabet etti, yönetim ise polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, restoranda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma önce yumruklu sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Restorandan çıkanlar, silahlı kavgayı sokakta da sürdürdü. Bu sırada mermilerden bazıları, restoranın karşısındaki özel kadın doğum ve çocuk hastanesi binasına isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çok sayıda mermi izi ve çekirdek tespit etti. Mermi çekirdekleri incelenmek üzere toplandı. Silahlı kavga ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mermilerin isabet ettiği hastanenin yönetimi polise giderek şikayetçi oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-19 10:31:20



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