Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması

Zelenskiy: Bize ait olan her şeyi geri alacağız

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin en eski ulaşım bağlantılarından olan 5 Nisan Mahallesi'ndeki Girne Caddesi'nde asfalt çalışmaları sürüyor. Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmayla 7 metre genişliğinde, 750 metre uzunluğundaki Girne Caddesi'nde 650 ton asfalt kullanıldı. Çalışmanın gerçekleştirildiği bölgede esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla görüştü, görüş ve önerileri dinledi. Esnaf, yolun asfaltlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, hayata geçirdikleri her hizmetin ilçe sakinlerinin yararına olduğunu belirterek, caddenin kısa zamanda yenilenerek konforlu bir ulaşım için hizmete açılacağını aktardı. Başkan Beyoğlu, "Karacadağ'ın siyah bazalt taşından üretmiş olduğumuz kaliteli ve dayanıklı asfaltla ilçemizin önemli caddelerinden Girne Caddesi'ni hak ettiği güzel görüntüye kavuşturuyoruz. Vatandaşımızın yapılan hizmetten memnun olması bizim için en büyük mutluluk kaynağı" ifadelerine yer verildi.

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