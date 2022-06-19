Bağlar Belediyesi’nden imar açıklaması

Diyarbakır’da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Karacadağ bölgesinde arsaların imara açıldı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Belediyeden yapılana açıklamaya göre, Karacadağ bölgesi imara açıldı diyerek bu bölgedeki arsa ve araziler üzerinden vatandaşları aldatan çevrelere karşı harekete geçen Bağlar Belediyesi, belediyenin bu yönde bir kararı olmadığına dikkat çekerek mağdur olmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Açıklamada, bastırdıkları ilanlar ve telefonlara gönderdikleri mesajlarla vatandaşların kafasını karıştıran arsa simsarlarının oyununa tepki gösteren belediye, kendilerinin ve büyükşehir belediyesinin böyle bir kararı olmadığı gibi bölgenin imar dahilinde olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlardan bu tür söylentilere itibar etmemelerini istedi. Başkan Beyoğlu, “Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Karacadağ bölgesinde bulunan arsa ve arazilerin imara açıldığı yönündeki spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Belediyemizin ve büyükşehir belediyemizin böyle bir kararı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan bazı çevrelerin rant sağlamak amacıyla yaydığı bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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