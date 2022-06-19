Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MARKETE SİLAHLI SALDIRI

Diyarbakır'da sabah saatlerinde bir restoranda çıkan, sokakta devam eden 4 kişinin yaralandığı, 6 şüphelinin de gözaltına alındığı silahlı kavganın ardından, saat 14.00 sıralarında da bir başka kurşunlama olayı yaşandı. Aynı sokakta bulunan ve restoranla aynı ismi taşıyan içecek satılan markete motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken, kapalı olan marketin kepenklerine ve duvarına 10 kurşun isabet etti. Yaralananın olmadığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, delil toplarken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-06-19 16:56:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.