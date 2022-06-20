Lice'de öldürülen teröristin şehit ettiği memurun ailesi: Allah devletimize güç ve kuvvet versin 



Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 3 gün önce ölü ele geçirilen 'Dilşad, Dijvar, Doktor' kod isimli terörist Mehmet Süleymanoğlu'nun 2'si polis 2'si memur 4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır'da 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına tünel kazılarak el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan sivil memurlardan Yunus Elaltunterin´in (34) babası Ahmet Elaltunterin de, "Allah devletimize güç ve kuvvet versin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 3 gün önce Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiklerini duyurduğu 2 teröristten birinin 'Dilşad, Dijvar, Doktor' kod isimli Mehmet Süleymanoğlu olduğu tespit edildi. Teröristin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki çukur barikat eylemlerinde yer aldığı ve güvenlik güçleriyle çatışmalara girdiği saptandı. Teröristin, 26 Ağustos 2014'te Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kızıloğlu'nun Kayapınar ilçesindeki evinin önünde şehit edildiği ve 11 Nisan 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirilmesi sonucu polis memuru Burhan Mercan ile sivil memurlar Cengiz Tekin ve Yunus Elaltunterin'in şehit edildiği, 118 kişinin yaralandığı olayların faili olduğu belirlendi.

`İNŞALLAH ARTIK BU OLAYLAR SON OLSUN´

Şehitlerden 1 çocuk babası Yunus Elaltunterin´in ağabeyi Sedat Elaltunterin, haberi cumartesi akşamı aldıklarını belirterek, "Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü´nün bakım onarımındaki patlamada kardeşim Yunus ile Cengiz Tekin ve Burhan Mercan şehit oldu. Teröristin öldürüldüğünün haberini aldık. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, emniyet güçleri, askeri personel sağ olsun. Allah başka bir acı, ne devletimize ne halkımıza göstermesin. Bundan sonra İnşallah artık bu olaylar son olsun" diye konuştu.

Şehidin babası Ahmet Elaltunterin de, "Allah devletimize güç ve kuvvet versin, Allah polisimizden, askerimizden razı olsun" ifadesini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-06-20 10:35:11



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