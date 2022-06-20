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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

200 yıllık tarihi değirmen yeniden buğday öğütecek

İHA

200 yıllık tarihi değirmen yeniden buğday öğütecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 200 yıllık olduğu tahmin edilen değirmeni restore ederek turizme kazandırıyor.
Tarihi ve kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılması için titiz bir çalışma yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başında yapıldığı tahmin edilen Sur ilçesinde bulunan tarihi su değirmenini işlevsel hale getiriyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bodrum, zemin, bir kattan oluşan dikdörtgen ve avlulu yapıya sahip değirmende Kasım 2021’de başlatılan restorasyon çalışmalarının Ağustos’ta bitirilmesi hedefleniyor.
Restorasyonun ardından Karacadağ’dan gelip Hazreti Süleyman Camisinden Hevsel Bahçelerine doğru yönlendirilen su ile çalıştırılacak tarihi değirmen, geçmişte olduğu gibi buğdayı geleneksel yöntemlerle işleyerek un elde edecek. Öğütülen un, proje çerçevesinde değirmen bahçesinde yapılacak tandırlarda pişirilerek ekmeğe dönüştürülecek. Değirmen, restorasyon sonrası proje çerçevesinde yapılacak büfe ve sosyal tesis alanları ile vatandaşlara hizmet verecek. Tarihi değirmeni ziyaret eden vatandaşlar, Dicle nehri ve Hevsel Bahçelerinin doyumsuz manzarası eşliğinde sıcak tandır ekmeklerini çay eşliğinde yiyebilecek.

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