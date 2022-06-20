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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek

İHA

Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 22. gününde devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek de Kadın Muhtarlar Derneği’nden geldi.
Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 22. gününde. Ailelerin direnişine bir destek de farklı illerde bir araya gelen Kadın Muhtarlar Derneği’nden geldi. Bir gurup halinde aileleri ziyaret eden muhtarlar, ailelerle tek tek görüştü, gözyaşlarına hakim olamadı. Heyet adına açıklamalarda bulunan Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, terör örgütünü kınadığını kaydetti. Erenoğlu, “Türkiye geneli dernek olarak 24 ilimizden gelen 24 ayrı temsilci arkadaşlarımızla birlikteyiz. Tabii ne söylenir çok zor bir dönemden geçiyoruz ve burada ki yürek acısını elbette hissedebiliyoruz. Geciken bir gelişimiz oldu pandemi döneminde niyetlendik, Allah nasip etti valimizin de ilgileriyle alakalarıyla onlara da çok teşekkür ediyoruz. Güvenli bir ortamda güvenli bir birliktelik yaşayıp bu yürekleri hissetmek için geldik, çünkü bizler hepimiz birer anneyiz ve anne yüreğiyle anne dokunuşuyla birbirimize ne kadar çare olabiliriz onun için geldik. Acaba biz bu sesi, bu çığlığı, bu feryadı nasıl taşıyabiliriz, çünkü uzaklıklar, mesafeler insanların yüreklerinde farklı duygular hissetmelerine neden oluyor. Bağrından koparılmış duyuyorum 12 yaşında, 10 yaşında, 5 yaşında çocuklar kaçırılmış hür ve özgür bir ülkede yaşıyoruz ve çok büyük acılar yaşatıldı Bize annelere de öyle dilerim Allahtan yaptıklarını bin bir beterini kendi evlatlarının hüsranına uğrayarak yaşarlar diye düşünüyorum” dedi.
Elazığ’ın en genç kadın muhtarı olan merkez Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan ise Elazığ’ı temsilen Diyarbakır’daki annelerin sesine ses olmaya ve onlara destek olmaya geldiklerini kaydederek, bu annelerin seslerini ellerinden geldikçe duyuracaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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