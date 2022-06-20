Yenişehir Belediyesinin evde bakım hizmetleri devam ediyor

Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi, ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 65 yaş ve üzeri 100 vatandaşa evde bakım hizmeti vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi çerçevesinde Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilçede 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde bakım hizmeti veriyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci'nin talimatları ile yürütülen YADES projesinden ilçede 65 yaş ve üzeri 100 vatandaş faydalanıyor.

Kaymakam Beşikci, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 65 yaş ve üstü evde yalnız yaşayan, evde kişisel temizliklerine yardımcı olabilecek başka bir yakını bulunmayan ve hem ev temizliği hem de kişisel bakımları için yeterli kazanca sahip olmayan yaşlılarımız için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı YADES projemiz çerçevesinde evde bakım birimimizi kurmuştuk. Evde bakım birimimizde görevli 5 personelimizden biri olan hemşiremiz yaşlılarımızın şeker, tansiyon ve ateş ölçümlerini düzenli olarak yaparak, gerek gördüğünde hastaneye sevkini yaptığı için yaşlılarımızın bazı hastalıklarda erken tanı almasına vesile olmuştur. Ekibin içerisinde yer alan Kuaförümüz yaşlılarımızın saç, tırnak ve cilt bakımlarıyla ilgilenerek kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamıştır. Ev temizliğinden sorumlu olan çalışanımız ise evi temizleyerek yaşlılarımızın daha hijyenik bir ortamda yaşamaları için çabalamaktadırlar. Ayrıca sosyal hizmet uzmanımız ile psikoloğumuz büyüklerimize gerekli sosyal ve psikolojik desteği sağlamaktadır’’ dedi.

Kaymakam Beşikci, ‘’Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde başlatmış olduğumuz Yaşlı Destek Programımız (YADES) Projemiz ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın banka, hastane ve kamu kurum ve kuruluşlara ulaşımlarını sosyal taksilerimizle ücretsiz sağlıyoruz. Kültürümüzün taşıyıcıları olan büyüklerimizin ihtiyaçları ölçüsünde projeler geliştirmeye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

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