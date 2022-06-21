Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına `Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına `Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı

DHA

Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına `Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı


Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkezli 11 ilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun 04.00´te startını verdiği, 4 bin 200 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen `Kökünü Kurutma Operasyonu´nda aralarında 2 `baroniçe´nin de olduğu 213 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Diyarbakır´dan yöneten Bakan Soylu, "Diyarbakırımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler olmak üzere, baronlar ve baroniçeler başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Kalanları da gözaltına alınacaklardır " dedi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı´nın desteğiyle, büyük çoğunluğunun metamfetamin satıcısı olduğu şüphelilerinin oluşturduğu örgüte yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun startıyla hava destekli `Kökünü Kurutma Operasyonu´ başlatıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin´de gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 200 polis görev alıyor. Ayrıca 20 narkotik madde arama köpeğinin de bulunduğu operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adreste aramalar gerçekleştiriliyor. 
SABAH 04.00´DA BAŞLAYAN OPERASYONDA 213 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Türkiye´de bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olduğu ve bu operasyonla kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığının belirtildiği operasyona geçen yıl `Diyarbakır Narko Alan´ projesi kapsamında elde edilen bilgilerin detaylı analiz edilmesi sonucu karar verildiği belirtildi. 
Bakan Soylu, devam operasyonda şuana kadar 213 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Operasyonumuz `kökünü kurutma Operasyonu´. Önemi şuradadır; Hem baronlar hem baroniçeler, hem narko terör hem sokak satıcıları, bütün hepsi 21 Eylül´de başlayan `Narko Alan´ projemizin akabinde tek tek tespit edilmiştir. İyi bir koordinasyonla sonucu alabildiğimiz bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Birçoğu Diyarbakır´da ve yine 292 hedefin 8´i jandarma bölgesinde. 292 hedefe sabah 04.00 itibariyle 4 bin 200 polis arkadaşımız 400 araç, 20 narkotik köpeği, 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı. Kolay bir operasyon değil. Şuana kadar esrar, metamfetamin, kokain ve uyuşturucu hap, tabanca, kaleşnikof, birçok malzeme ele geçirilmiştir. Malzemeden daha ziyade Diyarbakırımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler olmak üzere, baronlar ve baroniçeler başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Kalanları da gözaltına alınacaklardır. Girilen bazı adreslerde gerek örgüt paçavraları gerekse kaleşnikoflar da ele geçirildi. Elbette ki burada geçmişten gelen bir alışkanlık olmak üzere bir taraftan uyuşturucu, bir taraftan uyuşturucudan elde edilen terör finansmanı elbette ki var. 2,5 yıldır sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz. Bunun finansmanına yönelik operasyonlar da gerçekleştiriyoruz. En kıymetlisi bu. Terör örgütlerinin gelirine el koyabilme şansına sahipsiniz. Bu gerek terör örgütlerini, gerek suç örgütlerini gerek uyuşturucu örgütlerinin tamamen kurutmaya yönelik bir adımdır. Terörün ve suç gelirlerinin finansman ayağı da bizim açımızdan en önemli ayak olarak projelendirilmektedir. Delillendirilmektedir ve detaylandırılmaktadır, ortaya konulmaktadır. Dün sabah yine Maliye Bakanımızla birlikte imzaladığımız terörün suç gelirleri sebebiyle el koyduklarımız, resmi gazetede yayınlanma imkanına sahip olacaktır. Bugün 1 operasyon daha başladı. 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka-18 Operasyonu. 250 hedefin 50´sini almıştık. İnşallah diğer hedeflere yönelik operasyon bu. Allah jandarmamızın ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.
8 AYLIK ÇALIŞMA
Öte yandan, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerinden Diyarbakır´a getiren ve çevre illere dağıtan örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak uyuşturucu madde ticaretini, kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada operasyon gününe kadar, 243 kilo esrar ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin, 34 gram kokain, 10 uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 1  tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildiği, gözaltına alınan 184 şüpheliden 64´ünün tutuklandığı belirtildi. Şüphelilere yönelik 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde örgütün en üst piramidinde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2022-06-21 08:29:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır merkezli 10 ilde “Kökünü Kurutma Operasyonu” Diyarbakır’da 4 bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu Türkiye’nin en büyük sokak satıcısı operasyonu Diyarbakır merkezli gerçekleşti
YEREL HABERLER Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır merkezli 10 ilde ...
Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst ...
Kaçak elektriğe karşı dronlu mücadele
YEREL HABERLER Kaçak elektriğe karşı dronlu mücadele
Yenişehir Belediyesinin evde bakım hizmetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin evde bakım hizmetleri devam ...
Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek
YEREL HABERLER Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek
200 yıllık tarihi değirmen yeniden buğday öğütecek
YEREL HABERLER 200 yıllık tarihi değirmen yeniden buğday öğütecek
Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü 
YEREL HABERLER Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü 
30 yıllık kilolarından kurtuldu, 14 yaş gençleşti
YEREL HABERLER 30 yıllık kilolarından kurtuldu, 14 yaş gençleşti
Lice'de öldürülen teröristin şehit ettiği memurun ailesi: Allah devletimize güç ve kuvvet versin 
YEREL HABERLER Lice'de öldürülen teröristin şehit ettiği memurun ...
Eğlencenin en baba hali Ceylan Karavil Park AVM’de
YEREL HABERLER Eğlencenin en baba hali Ceylan Karavil Park AVM’de
Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane ...
Ev ahalisi uykuda, hırsız iş başında
YEREL HABERLER Ev ahalisi uykuda, hırsız iş başında
Bağlar Belediyesi’nden imar açıklaması
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden imar açıklaması
Kayapınar Belediyesi’nden ücretsiz yaz kursları
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi’nden ücretsiz yaz kursları
Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması
Evlat nöbeti tutan baba: Babalar Günü'nün ne olduğunu unuttuk
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan baba: Babalar Günü'nün ne olduğunu ...
Alipaşaspor’dan büyük başarı
YEREL HABERLER Alipaşaspor’dan büyük başarı
Basketbolda şampiyon Bağlar Belediyespor
YEREL HABERLER Basketbolda şampiyon Bağlar Belediyespor
Evlat nöbetindeki ailelerden hüzünlü Babalar Günü
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden hüzünlü Babalar Günü
Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.