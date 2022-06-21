Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucuya karşı "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlatıldı. 205 adreste 292 şüpheliye yönelik yapılan hava destekli operasyonda 213 kişi gözaltına alındı. Bakan Soylu, "Bine yakın personelle Eren Abluka18 Narkotik Operasyonu başlatıldı" dedi.

Büyük çoğunluğunu metamfetamin satıcısı şüphelilerin oluşturduğu örgüte yönelik; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle, hava destekli operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 10 ilde yürütülen “Kökünü Kurutma Operasyonu”nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. 292 şüpheliye ait 205 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 2 üst düzey kadın yöneticinin de olduğu 213 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışma ile uzun zamandır ekiplerin üzerinde gayret gösterdiği Diyarbakır Başsavcılığı ile birlikte yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi. Operasyonun adının, “Kökünü Kurutma Operasyonu” olduğunu belirten Bakan Soylu, “Önemi şundadır, Diyarbakır’da hem baronlar hem baron içeren, hem narkoterör, hem sokak satıcıları, bütün hepsi 21 Eylül’de başlayan 'NarkoAlan' projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir. Hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz, Narkotik Daire Başkanlığımız, Başsavcılığımız, hakikaten iyi bir koordinasyonla sonucu alabildiğimiz bir operasyon gerçekleştirdiler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. 10 vilayette, ağırlıklı bölümü Diyarbakır’da ve 292 hedefin 8’i jandarma bölgesinde, jandarmamız da bu operasyonun içerisindeydi. 292 hedefe sabah 04.00 itibariyle 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği, 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı” dedi.



“Baronlar ve baroniçeler hepsi sabah operasyonunda gözaltına alındı”

Diyarbakır’da metamfetamin başta olmak üzere esrar, eroin, kokain ve bütün uyuşturuculara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarımıza, hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, aynı zamanda koordinasyonu sağlayan Başsavcılığımıza, Narkotik Daire Başkanlığımıza, narkotik birimlerimize huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Kolay bir operasyon değildir. Bu operasyonun kendine ait özellikleri var. Bunun için Başsavcılığımızın altını çizerek söylemek istiyorum, bu operasyon projeli bir operasyondur. Başından itibaren tek tek takip edilmiş. Tüm dinlemeleri, tüm delilleri, çok net bir şekilde elde edilmiş ve netice itibariyle de bu deliller elde edildikten sonra operasyona döndürülmüştür. Şu ana kadar, tabanca, Kalaşnikof birçok malzeme ele geçirilmiştir. Burada geçen malzemeden daha ziyade esas itibariyle Diyarbakır’ımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, tekrar söylüyorum en tepe yöneticiler dahil olmak üzere baronlar ve baroniçeler hepsi sabah operasyonunda başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. 292 hedefin kalanları da gözaltına alınacaklardır. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Toplam 205 adrese 292 şüpheliye yönelik yapmış oldukları, helikopterlerle, hala havada oldukları ve görüntü aktarıyorlar. Uzun zamandır büyük bir heyecan içerisindeydik. Çünkü bu operasyonların önemli özelliği şudur, tek tek değerlendireceksiniz. Tek tek takip edeceksiniz.”

Bugün bir operasyonun daha başladığını açıklayan Bakan Soylu, “O da 61 tim ve 960 personelle 'NarkoTerör Eren Abluka18 Operasyonu'. Onda da bine yakın jandarmamızla 200 hedefin 50’sini geçen gün almıştık. Bu da diğer hedeflere yönelik operasyondur. Allah, jandarmamızın da ayağına taş değdirmesin. Gençlerimizin sağlığını korumaya çalışan Türk polis teşkilatımızın, jandarma teşkilatımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda girilen adreslerde gerek örgüt paçavraları, gerekse aynı adreslerde Kalaşnikof, bazı adreslerde ele geçirildi. Burada ta geçmişte kalan bir alışkanlık düzeni, bir taraftan uyuşturucu, bir taraftan da uyuşturucudan elde edilen terör finansmanı elbette ki var” diye konuştu.

Bakan Soylu, yaklaşık 2,5 yıldır sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik değil, bunun finansmanına yönelik de operasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "En kıymetlisi budur. Gerek terör, gerekse uyuşturucu gelirlerine el koyma şansına sahipsiniz. Bu karşı karşıya kaldığımız gerek terör, gerekse suç örgütleri, gerekse uyuşturucu örgütlerine tamamen kurutmaya yönelik bir adımdır. Onun için adliye ve emniyet güçlerimizin, jandarmamızın yapmış olduğu gerek terör operasyonlarının, gerek suç örgütlerinin tasfiye operasyonlarından finans ayağı da bizim açımızdan en önemli ayak olarak projelendirilmektedir, delillendirilmektedir, detaylandırılmaktadır ve ortaya konulmaktadır" şeklinde konuştu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya Bakan Soylu'nun yanı sıra, Vali Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve daire amirleri katıldı.

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