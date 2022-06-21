8 bin metrekarede çıkan ve 4 saat süren yangında sadece TOMA´lar 550 ton su sıktı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi´nde 13 Haziran´da kozmetik fabrikasında çıkan ve 4 saat süren yangına; komşu illerden de gönderilen takviye itfaiye ekipleri ve jandarmanın yangın söndürme araçlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 21 TOMA ile de müdahale edildi. Yangın, 8 bin metrekarelik alanda hasara neden olurken, sadece TOMA´lardan söndürme çalışması için 550 ton su ile 900 litre köpük kullanıldı. Yangına müdahale anları, TOMA kameralarına yansıdı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 13 Haziran günü saat 14.00 sıralarında, 550 kişinin çalıştığı kozmetik fabrikasında statik elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangına komşu iller Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'dan gönderilen takviye ekiplerle birlikte 26 itfaiye aracı, jandarma bünyesindeki 2 ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 21 TOMA ile müdahale edildi. Sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile 250'yi aşkın personelin görev yaptığı bölgede yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın, tamamen söndürüldü. 50 kişinin dumandan etkilendiği yangında 8 bin metrekarelik alanda hasar oluştu.

Yangına müdahale edilen, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 21 TOMA´dan hem söndürme ve hem de soğutma çalışmalarında toplam 550 ton su ve 900 litre köpük kullanıldı. TOMA´ların yangına anları ise araçların kameralara yansıdı. Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinin kritik noktalarında görevlendirilen TOMA´lar, yangınlarda da verilen talimatlar doğrultusunda müdahalede kullanılıyor. TOMA´lar ile Bağlar ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde bulunan boya deposu ile Sento Caddesi'nde ev yangınına müdahalede bulunuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-21 10:19:24



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