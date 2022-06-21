Diyarbakır’da bir araçta 180 adet tuşlu telefon ele geçirildi

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Diyarbakır’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 180 adet tuşlu telefon ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “ Diyarbakır KOM Şube Müdürlüğünce 15 Haziran 2022 tarihinde 1 araçta yapılan aramada 180 adet tuşlu cep telefonu ele geçirilmiş, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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