Aileler direniyor, evlatlar HDP’den isteniliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aileler direniyor, evlatlar HDP’den isteniliyor

İHA

Aileler direniyor, evlatlar HDP’den isteniliyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 23'üncü gününde devam ediyor.
Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 23'üncü gününde. 7 yıl önce evladı lise arkadaşları ile birlikte PKK’nın kucağına düştüğünü söyleyen anne Zeliha Yaşa, oğlunun geri gelmesini istedi. Yaşa, “7 yıl önce HDP milisleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Şimdi biz onun için buradayız, onu almadan buradan gitmiyorum. Lise arkadaşlarıyla birlikte bir kız tarafından götürüldü, çocukları bırakıp geri dönmüş. Gittikten 2 ay sonra oğlum telefon açtı, 'bizi aramayın' dedi. Ben ağladım 'ağlama' dedi. Kim götürdü seni diyorum, 'boş ver' dedi. En son Cudi Dağı'nda idi. Dağa gittiğini bildirmek için arayıp haber verdi. O zamandan beri var mı yok mu haber alamadık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyespor yetiştiriyor, profesyonel ligler kapıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor yetiştiriyor, profesyonel ligler ...
8 bin metrekarede çıkan ve 4 saat süren yangında sadece TOMA´lar 550 ton su sıktı
YEREL HABERLER 8 bin metrekarede çıkan ve 4 saat süren yangında ...
Diyarbakır’da bir araçta 180 adet tuşlu telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir araçta 180 adet tuşlu telefon ele ...
Bakan Soylu açıkladı: "Eren Abluka-18 Narkotik Operasyonu başlatıldı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Baronlar ve baroniçeler hepsi sabah operasyonunda gözaltına alındı"
YEREL HABERLER Bakan Soylu açıkladı: "Eren Abluka-18 Narkotik ...
Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına `Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına ...
Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır merkezli 10 ilde “Kökünü Kurutma Operasyonu” Diyarbakır’da 4 bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu Türkiye’nin en büyük sokak satıcısı operasyonu Diyarbakır merkezli gerçekleşti
YEREL HABERLER Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır merkezli 10 ilde ...
Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst ...
Kaçak elektriğe karşı dronlu mücadele
YEREL HABERLER Kaçak elektriğe karşı dronlu mücadele
Yenişehir Belediyesinin evde bakım hizmetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin evde bakım hizmetleri devam ...
Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek
YEREL HABERLER Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek
200 yıllık tarihi değirmen yeniden buğday öğütecek
YEREL HABERLER 200 yıllık tarihi değirmen yeniden buğday öğütecek
Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü 
YEREL HABERLER Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü 
30 yıllık kilolarından kurtuldu, 14 yaş gençleşti
YEREL HABERLER 30 yıllık kilolarından kurtuldu, 14 yaş gençleşti
Lice'de öldürülen teröristin şehit ettiği memurun ailesi: Allah devletimize güç ve kuvvet versin 
YEREL HABERLER Lice'de öldürülen teröristin şehit ettiği memurun ...
Eğlencenin en baba hali Ceylan Karavil Park AVM’de
YEREL HABERLER Eğlencenin en baba hali Ceylan Karavil Park AVM’de
Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane ...
Ev ahalisi uykuda, hırsız iş başında
YEREL HABERLER Ev ahalisi uykuda, hırsız iş başında
Bağlar Belediyesi’nden imar açıklaması
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden imar açıklaması
Kayapınar Belediyesi’nden ücretsiz yaz kursları
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi’nden ücretsiz yaz kursları
Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması
Evlat nöbeti tutan baba: Babalar Günü'nün ne olduğunu unuttuk
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan baba: Babalar Günü'nün ne olduğunu ...
Alipaşaspor’dan büyük başarı
YEREL HABERLER Alipaşaspor’dan büyük başarı
Basketbolda şampiyon Bağlar Belediyespor
YEREL HABERLER Basketbolda şampiyon Bağlar Belediyespor
Evlat nöbetindeki ailelerden hüzünlü Babalar Günü
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden hüzünlü Babalar Günü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.