Diyetisyen Arslan'dan, pilaj diyeti ile fit kalma tiyoları

Sıcak havalarla birlikte yaz planları yapılmaya başlandığını belirten Diyetisyen Rıdvan Arslan, kışın alınan fazla kilolardan kurtulmak için pilaj diyeti ile fit kalma yöntemleri hakkında tiyo verdi.

Herkesin kilolardan muzdarip olduğunu dile getiren Diyetisyen Arslan, bunlardan kurtulmak için farklı yöntemlere başvurulduğunu söyledi. Arslan, "Güzel yaz günlerinin önüne kışın aldığımız kiloların geçmesine izin vermeyelim. En kısa sürede sağlıklı şekilde kilolardan kurtulmak mümkündür. Bunun için kahvaltıları hafif yapın. Kahvaltı güne iyi başlamak için atlanılmaması gereken bir öğündür. Sıcak yaz günlerinde ise yumurta veya türevlerini kahvaltıda tüketmek bize sıkıcı gelebilmektedir. Bunun yerine kahvaltılarımızda peynir, badem, taze yaz meyveleri veya yulaf lapasına yer verebiliriz. Bu besinler bizi hem uzun süre tok tutar hem de sıcak yaz günlerine karşı bizlere kahvaltıda güzel bir alternatif oluşturmaktadır. Ara öğünleri taze yaz meyveleri ile taçlandırın. Zayıflama sürecinde öğün atlamamak oldukça önemlidir. Ara öğünlerde lif ve vitaminmineralden zengin yaz meyvelerini tüketmek uzun süre tok kalmamıza yardımcı olmaktadır. Bu yüzden ara öğünlerimizde şeftali, nektarin, kiraz, çilek veya böğürtlen gibi yaz meyvelerine yer vermeliyiz. Bademi ara öğünlerinize ekleyin. Badem, bel çevresi yağlarının azalmasında büyük rol oynamaktadır. Ara öğününüzde meyvenin yanına 7 adet çiğ badem eklemeyi unutmayın. Kirazları yedikten sonra saplarını çöpe atmayın. Kiraz sapının ödem atıcı etkisi vardır. Vücudumuzdaki fazla suyun atımına destek olacağından yazın yediğimiz kirazların saplarını güneşte kurutarak saklamanızı öneriyorum. Daha sonra kaynatılmış kiraz saplı çay ile ödem atmaya kimseye hayır diyemez. Akşamları zeytinyağı sebze yemeklerini tüketmeye özen gösterin.

Yaz mevsiminin gelişiyle sebze alternatifleri oldukça arttı. Akşamları sebze tüketimi kalori bakımından düşük olduğundan kilo verme sürecine destek olacaktır. Ayrıca içeriğinde lif ve vitaminmineraller ile birlikte sağlığımıza faydalıdır. Yaz akşamlarında zeytinyağlı enginar yemeğine kim hayır diyebilir ki? Salatalarınıza haşlanmış yeşil mercimek ekleyin. Yemeklerin yanında kendinize koca bir salata kasesi hazırlamayı ihmal etmeyin. Salatalarını et, tavuk veya balık ile zenginleştirin. Bunun yanı sıra salatalarınıza haşlanmış yeşil mercimek eklemek metabolizmanızın hızlanmasına destek olacaktır. Günde 2 fincan soğuk yeşil çay tüketin. Yeşil çay zayıflama sürecinde olmazsa olmazımızdır. Demlediğiniz yeşil çayın içerisine meyve dilimleri katıp, dolapta soğumaya bırakın. Hem ödem atımına yardımcı olacaktır hem de hararetinizi bastıracaktır. Günlük su tüketiminize dikkat edin. Havaların ısınmasıyla birlikte terlerken vücudumuzda sıvı kaybı yaşanmaktadır. Su tüketimi oldukça önemlidir. Günde en az 2 litre su tüketimine özen gösterin. Her güne 1 sade maden suyu tüketin. Günde 1 adet sade maden suyu tüketimi, ter ile kaybettiğimiz minerallerin de yerine konmasına yardımcı olacaktır. Günde en az 6 saatinizi uykuya ayırın. Uykumuzu tam alamadığımız zamanlarda vücudumuzdan leptin hormonunun seviyesi azalır ve kortizon hormonunun seviyesi artmaktadır. Bu durum açlık hissine ve iştahımızın artmasına neden olacaktır. Gün içerisinde iştah kontrolü açısından basit gözükse de uyku oldukça önemlidir. Her güne 40 dakika yürüyüş planı ekleyin. Havaların ısınmasıyla gün içinde hareketimizi arttırmanın en basit yolu, dışarıda tempolu bir şekilde yürümek olacaktır. Yürüyüş arkadaşınızı bulun ve rotanızı oluşturun" dedi.

